Tinerii artiști mureșeni. INTERVIU cu Szilárd Szilágyi, tânăr fotograf pasionat: „Fotografia e modul prin care eu comunic”

Szilárd Szilágyi este un tânăr mureșean talentat în arta fotografiei, având peste 6 ani de experiență. Drumul său a reprezentat o constantă adaptare, îmbunătățire și auto-educare. Szilárd este un model pentru tinerii – și nu numai – care își urmăresc pasiunea, o prind strâns în propriile mâini și nu renunță la ea, trecând oricând peste obstacole. Plecat acum în Statele Unite ale Americii, fotograful se bucură de oportunitatea de a experimenta o multiculturalitate care îi va îmbunătăți și influența modul în care vede lumea și, implicit, modul în care capturează lumea prin fotografii.



Artistul în vârstă de 20 de ani s-a născut în Târgu Mureș și este pasionat de crearea conținutului vizual digital. Marca fotografiilor sale constă în mod special în portrete și cadre aparținând categoriei travel – călătorie. Un tânăr prietenos, ajutător, deschis și descurcăreț, Szilárd mi-a povestit joi, 19 octombrie, despre experiențele sale în ceea ce privește fotografia, despre dificultățile întâmpinate și despre planurile sale de viitor.



Reporter: De câți ani ești pasionat de fotografie?



Szilágyi Szilárd: Pasiunea mea pentru fotografie a început la 14 ani, când, în loc de a-mi cumpara un telefon cu sistem de cameră performant, am ales să cumpăr prima mea cameră de fotografiat. În ziua aceea am simțit că asta e ce trebuie să fac – să surprind lumea înconjurătoare prin viziunea mea.



Rep.: Cum a fost începutul?



S.S.: La început – ca fiecare om aflat la începutul carierei – și eu am întâlnit obstacole din care, totuși, am învățat. Urmând modelele pe care le apreciam – și pe care le apreciez și azi – m-am motivat să învăț cât mai multe lucruri, să investesc mai mult timp în pasiunea mea. Astfel, mi-am dat seama că verbal nu-mi pot exprima gândurile la fel de bine cum o fac cadrele mele. Fotografia e modul prin care eu comunic.



Rep.: Cine te-a susținut în a-ți împlini visul?



S.S.: Părinții și prietenii mei au fost lângă mine de la început. Ei m-au susținut. Datorită lor am continuat să mă perfecționez, să continui să urmăresc creatorii mei preferați de la care m-am inspirat, astfel devenind tot mai bun.



Rep.: Vorbind de creatori de conținut, cine reprezintă un model pentru tine în sfera fotografiei?



S.S.: Modelele mele sunt Peter Mckinnon, Benn Tkalcevic. Sunt norocos pentru că am avut norocul să-i cunosc pe Tony Hampel și Alpar Lukacsi, doi creatori pe care îi stimez.



Rep.: Ce înseamnă pentru tine fotografia?



S.S.: Fotografia este modul meu principal de a-mi exprima gândurile și propria viziune. Am obiceiul de a mă folosi la fiecare postare de propriul meu motto – un motto ce a devenit marca mea artistică: „…and since those words are not mine to own, my thoughts find voice through my photographs” (…și pentru că nu dețin acele cuvinte, gândurile-mi ies la lumină prin fotografiile mele).



Rep.: Ai participat la cursuri de fotografie sau ai învățat din propria experiență, în timp?



S.S.: Nu am participat la cursuri de fotografie. Experiența mea se bazează strict pe studiul individual; am urmărit diverse clipuri video de pe internet și am învățat din greșelile pe care le făceam în timp ce fotografiam.



Rep.: Cât de mare e investiția pe care ai făcut-o în aparatură (obiective, aparate, programe de editat, etc.)?



S.S.: Investiția mea în aparatură profesională a depășit o sumă mare, cu un număr de cinci cifre, dar a meritat.



Rep.: Momentan ești plecat în America, prin Work&Travel. Cum crezi că a schimbat șederea ta în SUA modul în care faci poze?



S.S.: Programul respectiv de schimb de experiență mi-a oferit foarte mult din punct de vedere al modului în care văd lumea. Diferitele experiențe pe care le-am trăit mi-au dezvoltat gândirea și am putut învăța din cultura respectivă. Am cunoscut mulți oameni care mi-au devenit colegi și prieteni și am realizat un schimb de experiență, de idei – un schimb din care am avut foarte multe de învățat.



Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește fotografia?



S.S.: Vreau sa învăț încontinuu, să explorez lumea, să cunosc cât mai multe culturi și oameni – toate cu scopul de a-mi dezvolta capacitățile artistice în sfera fotografiei.

Mai jos veți găsi fotografii realizate recent de Szilárd, în cadrul șederii sale în SUA.

Alexandra BORDAȘ