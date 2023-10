VIDEO, FOTO: Mirodenya Mix, business cu produse naturale

Distribuie

Târgul de Toamnă organizat la finele săptămânii trecute în Parcul Central din municipiul Reghin a consemnat prezența în premieră a produselor reunite în cadrul brandului Mirodenya Mix. Povestea Mirodenya Mix a început în 2022 la Târgu Mureș, dezvoltată de Andreea Radu, ajutată în demersul ei de membrii familiei.

„Andreea Radu, fiica mea, este cea care a dezvoltat acest brand, Mirodenya Mix. Și-a dorit foarte mult să își deschidă o afacere în domeniul ăsta, în special pe partea de condimente, de mixuri, inclusiv partea de fructe uscate. Motivația e cât se poate de simplă, tot ce găsea în comerț nu era de o calitate foarte ridicată. De asemenea, foarte ușor se confundă fructele uscate cu fructele confiate care au adaos de zahăr sau conservanți. Așa am decis practic să deschidem o mică afacere cu produse naturale. Am început de anul trecut, din iunie, dar efectiv, cu tot ce înseamnă autorizații și alte aprobări am început să producem din noiembrie anul trecut. Suntem pe piață de aproape un an de zile. La Reghin suntem prezenți pentru prima dată”, ne-a declarat Tamara Radu.

Materia primă este în totalitate procurată de la producătorii locali. „În Târgu Mureș avem un mic atelier, un spațiu destinat procesării. Acolo lucrează Andreea, care este și administrator și o colegă, tot Andreea. Eu doar le ajut pe partea de contabilitate și pe partea de desfacere. Materia primă este cumpărată de la producători locali. Asta o fost ideea, de a produce și de a avea produse românești, produse cu gust de o calitate foarte foarte bună. Inclusiv la mixurile de legume, faptul că sunt produse locale și naturale, le conferă un gust foarte bun”, spune Tamara Radu.

Ofertă bogată

Fie că vorbim de fructe, legume, sau chiar un mix între cele două, produsele Mirodenya Mix nu fac altceva decât să prelungească gustul și aroma fructelor și legumelor.

„La Reghin ne-am prezentat cu chipsurile de fructe în diverse sortimente și combinații, căpșuni, căpșuni cu mango, mere, mere cu scorțișoară, piersici, care sunt extraordinar de bune, la fel și cele de caise, zmeură, afine, prune. Vedeta produselor nostre este mixul de legume de tip ”Vegeta” obținut în totalitate din produse naturale cu un gust foarte bun. La acestea se adaugă și alte condimente, usturoi, leurdă, ardei iute. Gustul fructelor și legumelor au astfel ocazia să aibă un ciclu mai lung de viață, datorită uscării și nu conservării. Practic, tot timpul anului găsiți gustul autentic în produsele care le avem”, a explicat Tamara Radu.

Feedback pozitiv

„Spre surprinderea noastră lumea chiar e interesată de produsele noastre, în special pe partea de mix de legume, dar și în ce privește fructele, atât cele sub formă de chipsuri cât și cele deshidratate. Surprinzător, sunt foarte mulți copii care adoră fructele uscate. Merele cu scorțișoară, căpșunii. La evenimente și târguri am început să participăm din luna iunie a acestui an, inclusiv la Târgul Cetății din Târgu Mureș, la Alba Iulia, București, locuri unde lumea poate cumpăra produsele noastre. De asemenea, o pot face prin intermediul site-ului nostru, www.mirodenyamix.com, dar și pe Facebook și Instagram unde ne găsiți sun numele de Mirodenya Mix”, a conchis Tamara Radu.

Alin ZAHARIE