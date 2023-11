Balul Bobocilor de la „Blaga”.  În căutarea „Paradisului grecesc”

Distribuie

Tradiționalul Bal al Bobocilor la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Reghin s-a desfășurat vineri, 27 octombrie, în cadrul programului național ”Săptămâna Altfel” și conform tradiției a fost organizat de către elevii claselor a XI-a alături de profesorii diriginți.

„Sub deviza: ”Anul acesta, balul e al tuturor bobocilor!”, am ales o tematică aparte, ”Paradisul grecesc”, la propunerea elevilor organizatori. Formatul tradițional de bal al bobocilor a fost complet schimbat, astfel am invitat colectivul claselor a IX-a să trimită pe scenă reprezentanții lor specializați în diferite domenii. În total au fost patru probe: Cultură generală din mitologia greacă, Dans, Interpretare muzicală și Originalitate – respectând tematica, prin care toți cei implicați au dovedit că talentul lor poate aduce puncte semnificative grupului. Clasa care a acumulat cele mai multe puncte a câștigat un voucher de excursie, iar celorlalte clase le-au fost atribuite voucherere valorice. Premiile fiind finanțate din sponsorizări ale firmelor locale reghinene si a comunelor limitrofe. A fost o muncă titanică deoarece au fost implicați peste 85 de boboci și 20 elevi voluntari, care au fost antrenați în această organizare. Decorul, ținutele, momentele surpriză, scenariul, textele, au fost gândite de elevii organizatori și de clasele bobocilor astfel toată această implicare a dus la îmbunătățirea competențelor organizatorice, a abilităților de comunicare și la conștientizarea importanței lucrului în echipă. Personal, consider că toate aceste competențe sunt foarte importante în dezvoltarea tinerilor și mă bucur că o idee lansată într-o pauză a prins formă, și a rezultat un spectacol reușit. În numele colegilor diriginți organizatori vreau să felicit elevii claselor a IX-a pentru implicare și pe cei de clasa a XI-a pentru mobilizarea exemplară pentru organiza acestui bal în timp relativ scurt”, a declarat prof. Kosztan Katinka, diriginta clasei XI-a C, reprezentanta diriginților organizatori.

Originalitate și muncă în echipă

Reușita evenimentului a fost împărtățită de întreg comitetul de organizare, precum și de conducerea școlii și nu în ultimul rând de elevi.

,,Deși a fost o reală provocare, balul de anul acesta s-a dovedit un succes. Ca diriginte de clasă a IX-a, m-am regăsit în situația de a gestiona un grup nou, cu temperamente diferite și preocupări sau calități pe care nu le știam. Unii elevi sunt deschiși și sociabili, alții (deși talentați) nu se manifestă din cauza emotivității. Noul format al Balului bobocilor a încurajat manifestarea fiecărui elev, a susținut munca în echipă și colaborarea, așa că simt că începem să ne comportam ca un grup unit. Clasarea pe primul loc între boboci le-a dat copiilor încredere, iar mie mi-a confirmat calitatea noii mele clase”, a afirmat prof. Enyedi Raluca, diriginta clasei IX-a D.

„Originalitate, talent, frumusețe, înteligență, tinerețe, muncă în echipă, implicare… și lista ar putea continua. Am primit cu entuziasm propunerea colegilor mei în ceea ce privește noutatea din acest an a Balulului Bobocilor pentru multe motive. Astfel, un număr mare de boboci implicați de la ambele secții, care au arătat curaj și seriozitate, oferind un spectacol deosebit, elevii voluntari care au muncit de la ideea proiectului până la aplauze la scenă deschisă, profesori diriginți care au mobilizat elevii, punându-și amprenta asupra clasei dânșilor. A fost muncă intensă, cu implicarea comunității și cu un feedback pozitiv. Cine știe, poate și de această dată suntem deschizători de drumuri! Sunt foarte mândră de elevii noștri minunați și de colegii profesori. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect – Balulul Bobocilor de la Blaga 2023”, a declarat prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”.

Feedback pozitiv din partea elevilor

,,Organizarea Balului Bobocilor, o provocare dificilă din multe puncte de vedere, o provocare peste care toți am trecut cu succes și eficiență. A fost o experiență unică din care am învățat numeroase lucruri noi, am întâlnit o mulțime de oameni frumoși, alături de care am făcut posibilă realizarea acestui bal care până la urmă a fost un mare success”, a spus eleva Daria Murar, XI-a C.

,,A merge la bal înseamnă a merge într-un loc care radiază de încântare, comuniune între oameni și eleganță. Balul Bobocilor organizat de comunitatea Blaga din acest an, nu doar ca a atins toate aceste obiective intr-o manieră distinsă, ci a și evidențiat esența euforică a victoriei și a schimbării, emanate de chipurile încântate ale participanților, a publicului și a organizatorilor. Ceea ce m-a bucurat cu adevărat, a fost faptul ca la finalul evenimentului, bobocii erau mai uniți decât îi văzusem vreodată până atunci, râzând și felicitându-se unii pe alții indiferent de rezultate. Raportat la alte ediții, de data aceasta nu a existat dezamăgirea ultimului loc, întreaga experiența fiind comună. Consider că noul concept de bal pe care liceul l-a propus și pus în aplicare, este de-a dreptul inovator, o reinventare a muncii în echipă și a competitivității, a antrenării și motivării cu scopul de a evidenția un întreg grup prin efortul fiecăruia. Am mai spus-o și am să o mai spun, Balul bobocilor din acest an, a fost al tuturor bobocilor!”, a precizat Cosmina Cotta din clasa XI-a A.

,,O zi plină de emoții, gânduri pozitive și copii curajoși. Fiecare boboc, cu talentele lui a reușit să ne surprindă într-un mod plăcut și s-au descurcat extraordinar. Momente amuzante, surpriza și improvizațiile pe moment au reușit să facă publicul deosebit să se simtă bine. O echipă unită de voluntari și organizatori care s-au concentrat pe fiecare lucru, au reușit să transforme „Balul Bobocilor” într-un spectacol pe cinste. A fost o experiență pe care as repeta o cu cel mai mare drag!”, a transmis eleva Ercsei Karina-Daria, XI-a F.

,,M-am distrat pe cinste la acest bal al bobocilor. Spre surprinderea mea nu mă așteptam să iasă așa de bine. Abia aștept balul de anul viitor. Felicitări organizatorilor și voluntarilor!”, a spus Maria Daria Bucșa, XI-a E.

,,Pentru mine, balul bobocilor a fost o experiență unică. Am avut șansa de a-mi îmbunătăți abilitățile în legătură cu munca în echipă și colaborarea. De asemenea, am cunoscut persoane noi și am legat noi prietenii. Propun generațiilor viitoare de boboci să se implice în bal pentru că este o experiență de neuitat !”, a precizat Ioana Pădurean, IX-a D.

,,Aș începe prin a spune că a fost o experiență unică, magică totodată și pe care sigur nu o vom uita niciodată. Am trăit la maxim toate momentele și emoțiile alături de colegii noștri mai mari, dar și lângă profesorii care ne-au călăuzit pașii. Am avut repetiții peste repetiții, ne-am implicat, am pus suflet și ne-am dedicat cu totul pentru a ieși un bal cât mai frumos. Suntem boboci și, din perspectiva noastră, a fost minunat să luăm parte la acest eveniment care se întâmplă o dată în viața fiecărui om. Diriginta, profesorii coordonatori dar și colegii noștri mai mari sau organizatorii au fost lângă noi, încurajându-ne de fiecare dată când începeam să nu ne mai încredem în forțele proprii. Ne-am cunoscut mai bine, am devenit mai uniți și am comunicat mult mai mult, descoperindu-ne talentele care zac în fiecare. Mulțumim tuturor pentru această experiență unică intitulată ,,Balul bobocilor”!”, a povestit Ioana Marian, IX-a D.

Foto: Facebook – Liceul Lucian Blaga, Baki Cristina Alexandra

Alin ZAHARIE