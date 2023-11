Cherecheș despre dosarul penal al soacrei sale: „Cum te f*** soacra nu te f*** nimeni!”

Distribuie

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș a reacționat imediat după aflarea veștii că socrii săi au complotat fără știrea lui, spune el, pentru oferirea unei mite cu o valoare considerabilă, cu scopul de a o convinge pe judecătoarea care se ocupă de cazul edilului maramureșean să „dea o sentință mai blândă”. Cherecheș se dezice de acțiunile soacrei sale, adăugând că, din punctul său de vedere, „dacă este vinovată, să stea 100 de ani în pușcărie”.

Primarul băimărean a lansat în spațiu public o declarație tranșantă despre acțiunile soacrei sale, după ce aceasta a fost reținută, joi 9 noiembrie, pentru dare de mită. Acesta s-a arătat bulversat de întâmplare, ba mai mult, susține că, pe lângă că nu a știut nimic, ar fi în stare să divorțeze dacă se descoperă că și soția sa, Tabita, ar fi avut ceva de-a face cu planul mamei sale.

„Mă simt că un vițel la poartă nouă, încă sunt la birou și nu înțeleg despre ce e vorba, decât ceea ce-mi spunea tata, Dumnezeul să-l odihnească, că mâine se împlinesc 22 de ani de când mă privește de sus, respectiv «Cum te … soacra, nu te … nimeni». Am vorbit zece secunde cu nevasta-mea și aștept acum să-mi dea niște explicații. Pentru mine familia înseamnă, cel puțin până acum câteva luni, înseamnă mama, că trăiește, tata că mi-l imaginez, și de câteva luni nevasta mea. În rest, să se descurce alții. M-am trezit într-un film în care joc rolul de Pluto într-o scenetă cu Tom și Jerry, adică cineva se întâlnește într-o piață în Târgu Mureș, că părinții soției mele sunt din zonă și negociau într-un fel un dosar penal. Din câte mi-a spus avocatul negociau pe o prăjitură, o promisiune paradoxal! Tu soacră, sau ce ești tu, să promiți 50.000 de euro? Pentru cine? Pentru un dosar care e de 8 ani în instanță, care e super mediatizat, un dosar care în faza finală se aplică un control judiciar cu interdicția de a părăsi țara, pe care am înțeles-o, că așa trebuie să fie, că au fost tot felul de indivizi care au plecat, am înțeles, mi-am asumat. Dumneavoastră credeți că un om care are un proces pe final își imaginează că nu este monitorizat 24 din 24?”, a declarat primarul din Baia Mare, potrivit România TV.

Cât despre soacra sa, edilul a declarat că nici nu o cunoaște foarte bine pe cea care i-a dat viață soției sale, spunând, de asemenea, că este de-a dreptul repugnat de ceea ce a putu face ea fără știrea lui. „Lucrurile astea mi se par nişte cretinătăţi. De unde să ştiu eu ce putea să facă? Mi se pare o chestie pe care un om normal nu are cum să o facă. Trebuie să fii tâmpit! Cu soacra n-am vorbit de când m-am însurat, este în alt oraș. Dar de unde să știu eu că o cunoaște pe mama judecătoarei? Dar nu exclud și să fie o manevră intenționată, chiar și de către soacră. Eu nu am încredere decât în mama și în Dumnezeu. Știți vorba aceea, cum te f*** soacra, nu te f*** nimeni!”, a mai afirmat el.

Cătălin Cherecheș, dispus să își părăsească soția

La scurt timp după declarația sa, procurorii DNA au extins urmărirea penală din dosar și față de soția primarului, sub acuzația de complicitate la dare de mită, după ce numele său a apărut în stenogramele din dosar, în care Claudia Gliga discuta codificat despre modalitatea în care va trimite banii către mama judecătoarei.

„Vă spun un lucru, dacă soția mea m-a mințit, mi-a ascuns lucruri indiferent din ce motiv, ea sau mama ei, „să îmi facă bine”, în secunda doi, Cherecheș devine cel mai râvnit burlac al României. Vreau să o întreb pe doamna asta care este mama soției mele, cum a ajuns ea la această persoană? (mama judecătoarei) Aștept ca vițelul la poarta nouă, la birou, să iasă nevasta mea (de la audieri) să-mi dea niște explicații”, a mai spus Cherecheș.

„Din câte știu de la soția mea, la ora 12:00 (8 noiembrie) a fost la mormântul bunicilor mei cu mama, la ora 13:00 a plecat la Cluj că avea programare la medic, fiind însărcinată, și chiar i-am spus să mai stea două ore la birou ca să plecăm împreună. Mi-a spus atunci că pleacă deja pentru că vin părinții ei și s-au întâlnit apoi la mall. Acolo au venit doi ofițeri să-i facă percheziție, nu au găsit nimic în mașină și s-a trezit că mama ei avea întâlnire cu o rudă a doamnei judecătoare. Paradoxal, în secunda doi, mă trezesc cu sugestii de la avocați speciali că trebuie să facă urgent cerere de recuzare a judecătoarei respective. Păi de ce s-o recuz? Dacă doamna respectivă a făcut acest gen de onestitate și legalitate. Mama soției mele să stea o sută de ani în închisoare dacă a făcut ceva greșit”, a răspuns indignat primarul.

Cine este mureșeanca Tabita Gliga Cherecheș

Edilul municipiului Baia Mare și-a cunoscut soția în timpul unei petreceri, spunând că încă de pe atunci „a știut că este aleasa inimii sale”. La începutul lui 2023, Cătălin Cherecheș a anunțat pe pagina sa oficială de Facebook că are o relație cu Tabita Gliga, o tânără originară din județul Mureș, studentă la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Tânăra reghineancă este un creator de modă de succes în zona Transilvaniei.

„Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot! Îți mulțumesc și pentru fericirea pe care astăzi o trăiesc alături de un suflet nobil și cald, de o generozitate care mă lasă fără cuvinte. În ochii căreia privesc cu încredere, atunci când nu sunt îngenuncheat de firescul pe care îl simt în momentele petrecute alături de ea”, a scris Cherecheș pe rețelele de socializare.

În luna septembrie, cei doi și-au unit destinele legal, căsătorindu-se civil într-un cadru și eveniment fastuos. Ceremonia a fost transmisă live pe pagina de Facebook a primăriei Baia Mare, gestul acesta fiind îndelung criticat de cetățenii și jurnaliștii locali și nu numai. De curând, cei doi îndrăgostiți au aflat că urmează să fie părinți.

Cu ce se ocupă Claudia Gliga, soacra primarului băimărean

Reghineanca Gliga Claudia, în vârstă de 54 de ani, este acționar și administrator la propria firmă din județul Mureș, Elenstab Brod SRL. Compania acesteia se ocupă cu fabricarea produselor de panificație și a produselor proaspete de patiserie și cofetărie. Anul trecut, firma a înregistrat o afaceri de peste 451 de mii de lei, cu un profit de aproape 200 de mii de lei. Pe numele firmei există și o cofetărie în Piața Victoriei din municipiul Târgu Mureș.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Catalin Chereches & Tabita Gliga