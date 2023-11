Fals cititor de contoare reținut pentru furt de Poliția Reghin

Distribuie

Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Reghin au identificat și reținut joi, 16 noiembrie, un bărbat în vârstă de 38 de ani, bănuit de comiterea unei fapte de furt calificat.

”Din cercetările polițiștilor a reieșit că la data de 13 noiembrie, cel în cauză, recomandându-se reprezentantul unui furnizor de energie electrică, s-ar fi prezentat la locuința unei persoane din municipiul Reghin, căreia i-ar fi sustras suma de 1.500 de lei, sub pretextul unei facturi restante. Ulterior identificării bărbatului bănuit de săvârșirea faptei, au fost efectuate de către polițiști două percheziții domiciliare, în municipiul Reghin. Astfel, s-a reușit recuperarea parțială a prejudiciului produs, iar față de cel în cauză a fost emisă o ordonanța de reținere, pentru 24 de ore. Acesta a fost condus sub escortă și predat Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș, în vederea executării măsurii. Perchezițiile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În cauză cercetările sunt continuate în vedere documentării întregii activități infracționale, sub supraveghere și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)