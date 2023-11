FOTOREPORTAJ: ”Atelier și instalație”, expoziție în Camera K’ARTE

Distribuie

Camera K’ARTE, spațiu expozițional aflat pe strada George Enescu nr. 2 din Târgu Mureș și gestionat de asociația omonimă, a găzduit vineri, 17 noiembrie, vernisajul expoziției ”Atelier și instalație”, de Teodor Graur.

De la Pogăceaua, la Veneția, Sao Paolo și Istanbul

Născut în localitatea mureșeană Pogăceaua în urmă cu 70 de ani, Teodor Graur trăiește și lucrează în București. Este activ pe scena de artă din 1978, anul încheierii studiilor la Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”. În anul 1994 a înființat, împreună cu Olimpiu Bandalac, grupul Euroartist București ce activează până în 1996. A participat de-a lungul timpului într-o serie de bienale internaționale, inclusiv Veneția (1997, 2001), Sao Paulo (1994) și Istanbul (1995), iar printre expozițiile solo mai recente amintim: ”Natura-cultură /Star & Grey – Made in Romania”, la Galeria Nicodim Bucureşti (2016), ”Sample of European Contemporary Art by Teodor Graur”, la Nicodim Gallery Los Angeles (2018), ”Ars longa, vita brevis (vârsta artistului e tinereţea)”, la Sandwich Gallery Bucureşti (2021) și ”Hearth – medicamente şi sentimente”, la Sandwich Gallery Bucureşti (2022).

”De mai bine de un deceniu m-am decis să renunţ la imagimea narativă oferită în general, de pictură şi fotografie, în beneficiul construcţiei tridimensionale. Am continuat deci, cu instalaţia – mediul favorit de multă vreme, dar şi designul de obiect, cu interes pentru artele decorative. De asemenea, interesul faţă de modernism şi avangarda istorică m-au condus spre forme simple şi geometrie. Timp de mai mulţi ani am făcut expoziţii ilustrând concepte de autor. Astăzi, după mai bine de zece ani de activitate în această direcţie, după o serie de show-uri şi expoziţii în muzee şi galerii cunoscute, proiectul este oarecum încheiat. Şi mai ales, după criza generalizată pornită de epidemia de Covid-19 din anii trecuţi, mi-am revizuit poziţia inflexibilă, revenind la reprezentarea figurativă şi la narativ – elemente de bază necesare pentru a trimite un mesaj către o audienţă aflată la distanţă. De asemenea, tipul de atelier a suferit o transformare, de la spaţiul privat unde autorul se retrage, către spaţii multiple, diferite ca statut şi amplasare, uneori chiar în galerie, cu unicul scop de a se obţine eficienţa maximă”, a precizat Teodor Graur.

”Artă contemporană în Camera K’ARTE”

Expoziția ”Atelier și instalație” este parte componentă a proiectului ”Artă contemporană în Camera K’ARTE”, ajuns la cea de-a zecea ediție și concentrat pe ideea de comunitate, în special pe relația de modelare constantă, permanentă și reciprocă dintre artiști și comunitate.

”În acest an, aniversar, proiectul găzduiește doar artiști cu origini mureșene care au dezvoltat cariere extraordinare în artă dar care au expus, în ciuda acestui fapt, rar sau deloc în comunitatea care i-a generat. Artiști născuți în decade diferite, anii 50, 60, 70 și 80, al căror parcurs și discurs artistic a fost modelat de contexte social-politice extrem de diverse: Gabriela Vanga, Alexandru Antik, Teodor Graur, Daradics Arpad, Vali Chincișan, Csiki Csaba. Mureșeni la origine și cosmopoliți prin vocație. Limbajul, ideile sau exprimările lor s-au hrănit mai mult sau mai puțin (și) din acest creuzet multicultural, rezultând poetici vizuale specifice”, a precizat Eliodor Moldovan, președintele Asociației K’ARTE.

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 30 noiembrie 2023.

Text și foto: Alex TOTH