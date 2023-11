Mihai Fugarevici: „1 din 3 europeni va avea o cutie de medicamente fabricată în Ardeal”

Distribuie

Managerul General al STADA România, Mihai Fugarevici, a deschis cea de-a doua parte a conferinței „Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale – Dilemă. Provocare. Nouă abordare”, susținută joi, 23 noiembrie, la Europa BallRoom din Târgu Mureș.

Cea de-a doua parte a conferinței, în care se discută despre dezvoltarea infrastructurii de sănătate, a fost deschisă de către Mihai Fugarevici, managerul general al companiei farmaceutice STADA România, un producător de top din industria farmaceutică prezentă pe piața din România de peste 120 de ani. La nivel mondial, STADA își vinde produsele în aproximativ 120 de țări, realizând vânzări de peste 3.249,5 milioane de euro.

În cadrul conferinței, Mihai Fugarevici a anunțat că stadiul lucrărilor după primul an de la deschiderea șantierului de construcție a primei fabrici de medicamente, construită de o companie internațională în ultimii 30 de ani în țara noastră este în grafic, mai bine de 70% din acestea fiind finalizate.

Întrebat de către moderatorul evenimentului, dr. Corneliu Florin Buicu, de ce a ales să ridice o fabrică farmaceutică tocmai în zona Transilvaniei, mai exact în zona Cluj-Turda-Mureș, acesta a răspuns: „O să încep prin a spune că investiția din Turda, pentru noi, puținii manageri români care sunt în compania pe care o reprezint, este o reușită incredibilă. De ce spun asta? Pentru că este o bătălie incredibilă să atragem astfel de investiții în România. În principal pentru că este o țară relativ mică din Europa și pentru că mediul de afaceri încă mai are de crescut, din punctul meu de vedere. Însă, toate acestea nu ne fac mai puțin competitivi, deoarece noi ca și români suntem competitivi de fel. Pentru mine ca și român este o adevărată mândrie că am reușit să aduc o astfel de fabrică în țara noastră”, a răspuns acesta.

„1 din 3 europeni va avea o cutie de medicamente fabricată în Ardeal”

„Este prima fabrică de medicamnete de această dimensiune construită de la zero în România de la revoluție încoace. Am pornit cu o investiție de 50 de milioane de euro și probabil la finalul lucrărilor vor fi mai mult de 70 de milioane de euro investiți în fabrica respectivă. Va produce în jur de 160 de milioane de unități de produs farmaceutic pe an. Asta înseamnă cam patru blocuri de locuințe construite din cutii de medicamente, un exemplu plastic pentru a vă da seama de magnitudinea la care se va produce. Acest lucru ar înseamna că unu din trei europeni va avea o cutie de medicamente fabricată în Ardeal în dulăpiorul lui de medicamente”, a explicat Mihai Fugarevici.

Mihai Fugarevici a ținut să menționeze că STADA este prima companie farmaceutică ce a reușit să construiască o astfel de fabrică în mai puțin de doi ani.

„Fabrica este construită într-un timp record. Suntem singurii care construim o fabrică de acest gen în mai puțin de doi ani de zile, timp în care vom reuși să o și autorizăm și să și dăm drumul producției. Exact acum un an de zile, pe 24 noiembrie 2022, noi am început lucrările. În locul respectiv nu era nimic, decât un câmp, iar după un an de zile puteți vedea deja rezultatul acestei construcții. Deja din cele 12 linii ale fabricii, trei sunt montate, în perioada de calibrare, lucrările fiind terminate în proporție de 70%”, a adăugat managerul.

Investiția din Turda creează un pol farmaceutic în zona Transilvaniei

Managerul general al STADA România a explicat de ce Turda este „cea mai bună alegere” din punct de vedere strategic, fiind o zonă de deschidere a sistemului farmaceutic din vestul Europei.

„Revenind la întrebarea inițială, am ales Turda pentru că aici suntem pe un coridor european, un punct în care axele est-vest și nord-sud se unesc foarte bine aici în centrul ardealului și, practic, creează o zonă de comunicare a tuturor fabricilor STADA din zona vestică a Europei. Al doilea motiv ar fi dezvoltarea unui pol farmaceutic în zonă. Aici există un anumit nivel de pregătire în domeniu, iar această pregătire este dată tocmai de universitățile din domeniu care să îți producă angajații de care este nevoie pe piață. Avem, astfel, Târgu Mureșul, care este un pol extrem de puternic universitar, și de asemenea, și Clujul, care „livrează” alumni importanți în domeniu. Mai mult de atât avem „deschizătorii noștri de drumuri” care sunt fabricile de medicamnte din Cluj și cele din târgu Mureș. Totodată, se creează aici o moștenire farmaceutică. Știți că de obicei din doi părinți medici iese al treilea medic, la fel și în cazul farmaciștilor. Acest lucru contează enorm, căci se dezvoltă forța de muncă despre care discutam anterior”, spune el.

„Toată lumea mă întreabă de unde a apărut STADA, iar eu vin să le răspund că această companie a scos pe piață medicamente indispensabile. De exemplu, dacă ați folosit vreodată hidrocortizol, în cazul în care copii dumneavoastră au crescut cu vitaminele minimarțieni, înseamnă că ați folosit produse STADA, acestea fiind medicamente scoase pe piață de compania noastră farmaceutică. Această investiție a fabricii din Turda ajută și la echilibrarea zonei bugetare a industriei farmaceutice”, a punctat Mihai Fugarevici.

„Una peste alta, cred că cel mai important lucru de amintit este că undeva, pe harta Europei, și a lumii, de ce nu, noi am pus un steguleț și am spus: de aici încolo pe axa Cluj-Turda-Mureș există industrie farmaceutică”, a încheiat managerul general al STADA România.

Lorena PINTILIE