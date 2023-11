Florin Crăciun: Centrul de mari arși din Mureș, adus la standarde europene

Distribuie

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, economistul Florin Crăciun, a prezentat joi, 23 noiembrie, în cadrul onferinței „Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale – Dilemă. Provocare. Noua abordare”, organizată de către revista Transilvania Business și cotidianul Zi de Zi la Europa BallRoom Târgu Mureș, despre proiectele din județul Mureș finanțate până în prezent. Acesta a declarat că în momentul de față se află în stadiul de implemnetare două proiecte mari, și anume, construirea unui nou sediu în cadrul Institutului Inimii de la Târgu Mureș, dar și construirea mai multor săli de operație pentru spitalul de mari arși.

„Județul nostru este unul mai atipic din punct de vedere al unităților sanitare, având, printre altele și Institutul Inimii, care coabitează în subordinea Ministerului Sănătății, și Spitalul Județean Clinic, care se află sub autoritatea Administrății Publice Locale. De-a lungul timpului, pentru că în ultimii opt ani am făcut parte din managementul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș ca director financiar, am avut o permanentă preocupare în găsirea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea infrastructurii spitalicești. Doar că, în tot acest timp ne-am lovit de numeroase bariere, peste care am reușit să trecem cumva, iar drept dovadă stau două proiecte importante”, a explicat, pentru început, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Centrul de mari arși din Mureș, adus la standarde europene

„Cele două proiecte sunt cel de la Centrul de mari arși, în cadrul căruia pe lângă cele 15 paturi de tratament a marilor arși vor mai fi și 25 de săli de operație și 44 de paturi de terapie intensivă și proiectul de la Institutul Inimii, acolo unde se va ridica un sediu nou. Noul sediu al Institutului Inimii de la Mureș va fi inima sectorului medical din județ, investiția ridicându-se la valoarea de peste 66 de milioane de euro. Acest proiect a început în urmă cu mai bine de 10 ani, dar mai cu seamă în anul 2015, până în 2018, când s-a oprit, însă, a fost relansat după pandemie, în momentul de față aflându-se „pe linie dreaptă”, urmând ca și contractul cu execuția lucrărilor să fie semnat în decembrie 2023. Dacă totul merge conform planului, la sfârșitul lui 2025 vom avea „o inimă nouă” la Mureș”, a mai spus acesta.

Finanțări mari pentru proiecte cu viziune futuristică

Ec. Florin Crăciun a vorbit și despre alte proiecte mari care, majoritatea, au fost finanțate, însă nu sunt încă în stadiu de implementare. Printre acestea, a amintit proiectul de 6 milioane de euro pentru reducerea infecțiilor nozocomiale asociată asistenței medicale și cel de 5 milioane de euro pentru dotarea secției de terapie intensivă pentru nou-născuți.

„Așa cum am mai spus, am avut o preocupare permanentă pentru a găsi soluții care să îmbunătățească infrastructura spitalicească. Am reușit să creăm un studiu de fezabilitate pentru structura de spitalizare de zi, structură care este în momentul de față pe aceleași circuite cu spitalizarea continuă. Datorită acestui fapt spitalul este în categoria a patra a ANMCS-ului (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate), în loc să fim în categoria a2-a, așa cum ar fi trebuit, potrivit indicatorilor ANMCS. Proiectul este în lista de rezervă pe planul național de reziliență și redresare, dar nu are finanțare totală. În schimb, alte proiecte pe care le-am pornit și care sunt finanțate prin PNRR. Este un proiect de aproape 6 milioane de euro pentru reducerea infecțiilor nozocomiale asociată asistenței medicale, iar pe partea de „dotări calculator” un proiect de 4 milioane de euro care este în stadiu de implementare. Chiar astăzi (joi, 23 noiembrie) am primit înștiințarea de la Ministerul Sănătății că a fost aprobat un proiect de aproape 5 milioane de euro pentru dotarea secției de terapie intensivă pentru nou-născuți, un proiect care are în componența lui partea de screening, precum și dotarea cu alte încă cinci pătuțuri care să deservească acestei secții”, a declarat ec. Florin Crăciun.

6 milioane de euro pentru secția de terapie intensivă nou-născuți

„Mai avem în lucru un proiect pentru o construcție nouă tot pentru secția de terapie intensivă nou-născuți, în parteneriat cu societatea civilă în valoare de aproape 6 milioane de euro, care în momentul de față este la stadiul de autorizație de construcție. Acesta va fi o replică a secției de terapie intensivă a spitalului „Marie Curie” din București”, a amintit economistul.

„Practic aceste investiții sperăm să le vedem cât mai repede, iar semnarea contractului pentru proiectul Spitalului de mari arși ne facem să credem că el va merge până la capăt. Prin implicarea societății civile acest tip de proiecte vor vedea lumina zilei”, a ținut să precizeze, la final, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, conf. dr. Corneliu Florin Buicu.

Mandat cu multe așteptări

Organizatorii Conferinței „Infrastructura de sănătate și finanțarea serviciilor medicale – Dilemă. Provocare. Noua abordare”, eveniment care a avut loc joi, 23 februarie, au acordat 19 premii „The Voices of Health Awards”, în cadrul unei gale de premiere a personalităților medicale, a reprezentanților unor unități medicale de elită și a companiilor care operează în sistemul de sănătate.

În galeria personalităților premiate s-a aflat și ec. Florin Crăciun, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Numele său este sinonim cu leadershipul eficient și adaptarea la provocările dinamice ale managementului spitalicesc. Mandatul său aduce o viziune proaspătă și o abordare inovatoare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. „Știu că noul meu mandat vine cu multe așteptări, sper să nu dezamăgesc și să reușească tot ce mi-am propus să fac în mandatul următor”, au fost cuvintele rostite de către Ec. Florin Crăciun.

Economistul Florin Crăciun a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș la începutul lunii noiembrie, pentru o perioadă de 30 de zile, printr-un Ordin al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Ec. Florin Crăciun deține un masterat în Piețe de capital, iar de-a lungul anilor a ocupat funcția de director al unei sucursale de bancă timp de cinci ani, director general adjunct al unei bănci, director economic al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, director la Spitalul Clinic județean de Urgență Târgu Mureș timp de aproape opt ani și director economic la Primăria Municipiului Târgu Mureș.

Lorena PINTILIE