S-a încheiat etapa a XII-a din Liga a V-a

Cea de-a XII-a etapă a Ligii a V-a s-a desfășurat duminică, 26 noiembrie, etapă în care toate echipele s-au luptat pentru primul loc în clasament.

Astfel, primul meci s-a disputat între ACS Locomotiv Agrișteu și AS Bekecs Măgherani. Partida s-a încheiat cu scorul de 4-1 (3-1), victoria fiind adjudecată de ACS Locomotiv pentru care au marcat Toto Karoly, Kadar Raul, Torok Zsolt și Florin Pop, în timp ce, pentru echipa învinsă, singurul gol a fost marcat de Kasa Szabolcs.

AS Farel Roteni a învins cu scorul de 7-1 (3-1) echipa AS Voința Băgaciu. Gheața a fost spartă în minutul doi al meciului, de către Duka Szilard (trei goluri) de la AS Farel, fiind urmat în seria golurilor de Gyorgy Jozsef, Osvath Csongor și Gheresi Mihai (două goluri).

Cel de-al treilea meci s-a disputat între ACS Pescarii Sântioana și CS Comuna Ațintiș, scorul fiind 0-0 până la final.

Totodată, ACS Steaua Cornești a câștigat cu scorul de 7-4 (4-3) în fața celor de la AS Stăruința Gălești. În primele 60 de secunde ale meciului, Steaua Cornești a deschis scorul prin jucătorul Gritto Attila, acesta fiind urmat de Kiss Sandor (patru goluri), Jozsa Laszlo și Henter Szabolcs. Cele patru goluri ale echipei învinse au fost marcate de Kovacs Sandor (două goluri) și Cseh Jozsef (două goluri).

ACS Jedd Livezeni a învins AS Viitorul Hărănglab la o diferență de doar un punct, cu scorul de 3-2 (1-2). Cele trei goluri ale echipei din Livezeni au fost marcate de Harastasan Cristian, David Ruja (două goluri), iar pentru echipa adversară, cele două goluri au fost înscrise de Viorel Popurca și Keszegpal Zoltan.

Ultimul meci al etapei s-a disputat între AS Viitorul Delenii și ACS Progresul Dumbrăvioara. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-3, după ce la finalul primei repize, echipele se aflau la o egalitate de 1-1. Pentru Viitorul Delenii au marcat Kendi Lorandt și Cosmin Oltean, iar pentru echipa din Dumbrăvioara au marcat Mihai Dan (două goluri) și Demeter Attila.

Clasamentul în urma acestei etape încheiate din Liga a V-a este următorul:

1. ACS Steaua Cornești

2. ACS Pescarii Sântioana

3. ACS Jedd Livezeni

4. AS Farel Roteni

5. CS Comuna Ațintiș

6. ACS Progresul Dumbrăvioara

7. AS Viitorul Hărănglab

8. AS Stăruința Gălești

9. AS Înfrățirea Deaj

10. AS Bekecs Măgherani

11. AS Viitorul Delenii

12. ACS Locomotiv Agrișteu

13. AS Voința Băgaciu

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: depositphotos.com