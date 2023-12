Muzeul Mariei Herenean din Idicel, incursiune în istoria și tradițiile vechi de când lumea

Distribuie

Dragostea pentru portul popular nu cunoaște margini pentru Maria Herenean, meșter popular din localitatea Idicel Sat, comuna Brâncovenești. Atât de mare e dragostea pentru acest simbol al statorniciei omului pe aceste meleaguri încât a decis să-și amenajeze un muzeu în toată regula încărcat cu tot ce are mai de preț Maria Herenean în materie de costume populare.

„Ideea amenajării unui muzeu e mai veche, doar că nu aveam spațiul potrivit unde să-l fac. În acest an m-am decis să iau în serios această ideee și m-am apucat să lucrez la amenajarea spațiului. Am tot felul de costume vechi pe care le-am păstrat cu drag, iar la un moment dat mi-am zis că ar fi extrem de potrivit ca aceastea să facă obiectul unui muzeu. Mi-au plăcut foarte mult aceste costume populare vechi, fapt pentru care le-am și păstrat, iar acum s-a ivit această frumoasă ocazie să le expun într-un muzeu”, ne-a declarat Maria Herenean.

În muzeu se regăsesc inclusiv stativele la care țese în continuare Maria Herenean, un obicei care în casa gazdei muzeului este unul cât se poate de viu.

„Dacă ar fi să fac un inventar, nu pot spune exact numărul costumelor, sunt în orice caz foarte multe, atât costume care au aparținut familiei noastre cât și haine vechi căpătate cum se zice, pe care le-am păstrat cu drag, chiar dacă mulți îmi cereau să mai dau din ele. Mai am și costume primite de la oamenii din sat care au ținut să fie expuse în acest muzeu tocmai pentru a fi mai vizibile și cunoscute de cât mai multă lume. În colecția muzeului se regăsesc foarte multe costume vechi, în special cătrințele, primite de la o mătușă din Alba care le-a primit la rândul ei de la o femeia care i-a spus: ”du-le la Măria la Idicel să le pună în muzeul ei”. Dacă ne gândim că acești oameni care ni le-au oferit au peste 80 de ani, care și ei la rândul lor le-au primit de la bătrânii din zona lor, ne putem da seama de vechimea acestora, cu mult peste 100 de ani. Nu doar cătrințele sunt foarte vechi, la fel și cămășile care sunt expuse în muzeu, ițarii, cioricii cum li se mai spun la noi, inclusiv o pereche purtată de tata socru, și multe alte haine vechi, păstrate la loc de cinste în cadrul muzeului”, povestește Maria Herenean.

Dragul pentru costumul popular face ca în continuare Maria Herenean să se îndeletnicească cu acest străvechi obicei.

„Muncesc cu drag la aceste costume populare în cadrul atelierului care-l am acasă, separat de muzeu, loc unde am asigurată și încălzirea centrală. Dorința mea este ca și la muzeu să fac încălzire, lucru care va fi realizat după ce pun la punct partea de izolație. De asemenea, stativele care sunt în muzeu, funcționabile, urmează să le mut în atelier unde și țes. Cât despre comenzi, pot spune că mai sunt pe aici pe colo. Să vedem acum cu sărbătorile dacă vor apărea ceva comenzi, să mai mișcăm și noi câte ceva, să mai vindem, că doar asta e partea importantă, să te și alegi cu ceva de pe urma acestor costume. Totul depinde de oameni, de ce vor în materie de costume populare”, spune meșterul popuar din Idicel Sat

Rezistența în timp a costumelor populare

„Pe vremuri aceste costume nu se spălau ca acum. Nu mai vorbesc de pânza de casă care e total diferită față de cea de azi din magazine. Am o cămașă veche rămasă de la bunica care nu se compară cu ce vedem azi. Și modul lor de întreținere era altfel, erau fierte într-un fel de leșie și tot nu se stricau. La cele de azi, firele sunt toate coapte, practic la orice e din bumbac firul e copt cum se zice, nu e rezistent. Mi-a zis cineva să foslosesc bumbac, dar sunt toate putregaiuri. Bumbacul nu mai e cel care era pe vremuri”, spune cu tristețe Maria Herenean.

„În vremurile de demult lumea altfel ținea la port, la haine, în special la cele de sărbătoare pe care le etala cu mândrie la biserică sau la orice alt eveniment important. La noi în sat la Idicel au fost patru formații de dansuri întinse pe mai multe generații în care activau atât cei mai în vârstă cât și cei mai tineri, inclusiv copii. Elementul de legătură era desigur portul popular și dragostea pentru tradiții. În fiecare duminică sau cu ocazia diferitelor sărbători lumea se aduna și juca. Se făceau jocuri inclusiv în perioada de post, cu turca și alte obieiuri. Din păcate lumea din ziua de azi prea puțin mai are parte de așa ceva. Am în colecție inclusiv o turcă, da de vreun nepot se încumetă s-o joace acum de sărbători”, a spus gazda muzeului.

Lecție de istorie prin intermediul portului popular

Vizitatorul care calcă pragul muzeului poate afla de la gazdă informații despre fiecare obiect sau costum în parte, o adevărată lecție de frumos predată de Maria Herenean.

„Cel mai mult de la acest muzeu îmi doresc ca lumea să afle de aceste costume vechi, adevărate mărturii despre viața și rânduiala de odinioară. În ce mă privește, îmi sunt tare dragi aceste obiecte, fapt pentru care am și gândit acest muzeu, să readuc în atenția celor de azi frumusețea portului popular”, afirmă Maria Herenean.

Puteți descoperi un univers aparte doar dacă treceți pragul muzeului situat în Idicel Sat la numărul 126. Mai exact, în partea din sus a satului, lângă a doua stație de maxi taxi, pe dreapta, la casa cu tricoloruri multe, așa ca să dăm locația exactă a muzeului deținut de Maria Herenean.

Alin ZAHARIE