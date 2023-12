Mureș: Donatoarea de sânge Camelia Săbădean nominalizată la titlul ”Omul Anului”

Distribuie

Camelia Săbădean, asistentă de laborator la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, este nominalizată la titlul ”Omul Anului”, în cadrul unei campanii derulată de Televiziunea Română.

”Căutăm eroii dintre noi!”

Campania a debutat în data de 9 noiembrie, se desfășoară sub motto-ul ”Căutăm eroii dintre noi!” și își propune să prezinte povești impresionante ale unor oameni care au făcut gesturi de generozitate ieșite din comun sau fapte cu umpact deosebit în societate.

„Omul Anului” va fi ales dintre cei 13 protagoniști pe baza votului publicului (50%) şi al unui juriu (50%) format din cinci personalităţi remarcabile, din domenii diferite, oameni cu realizări excepţionale, se menționează pe site-ul campaniei, www.omulanului.tvr.ro.

”Proiectul se va încheia în seara de Revelion, în cadrul unei gale grandioase, de celebrare a curajului, bunătăţii şi generozităţii şi de desemnare a marelui câştigător. Programul, prezentat de Iuliana Tudor, va conţine momente artistice ale unor invitaţi speciali care le vor fi alături protagoniştilor campaniei”, a informat aceeași sursă.

Aproape 60 de litri de sânge donați

Potrivit site-ului campaniei, Camelia Săbădean donează sânge în mod constant și toată lumea o cunoaște și o admiră la Centrul de Transfuzie Sanguină Mureș. A donat până acum aproape 60 litri de sânge, în 133 de ocazii, și nu vrea să se oprească aici pentru că știe cât de necesar este sângele pentru salvarea oamenilor. Camelia Săbădean a ajuns în atenția tuturor datorită acțiunilor ei, iar chipul ei apărut chiar și pe ecranele din Times Square, New York.

”Ziua în care donez sânge este o zi minunată pentru mine. Pur și simplu mă simt extraordinar și acesta este unul dintre factorii care m-au făcut să donez iarăși și iarăși. Am conștientizat nevoia de donare de sânge ca fiind una vitală, de neînlocuit, atunci când am lucrat la Centrul de Transfuzie Sanguină, când eram în gărzi la Centrul de Transfuzie Sanguină, când efectiv trebuia să aleg cui dau ultima pungă de sânge. Prima dată am donat la vârsta de 18 ani și jumătate, în 17 noiembrie 1988. Mi-a fost foarte frică și asta spun, dacă eu am putut să donez poate să doneze oricine”, a declarat, pentru TVR, Camelia Săbădean.

Detalii despre vot

Organizatorii campaniei au mai informat că pentru public ”votul este deschis din 2 până pe 20 decembrie 2023”, iar ”telespectatorii pot vota oricând în această perioadă”.

”Se poate vota o singură dată de pe un dispozitiv, fie că e vorba de calculator, telefon sau tabletă pe toată perioada de votare”, se arată în Regulamentul campaniei.

Votul se desfășoară accesând următorul link:

https://woobox.com/z36vk7 .

