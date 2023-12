”Marisiensis Pathology Days”, la UMFST Târgu Mureș

Distribuie

Disciplinele de Fiziopatologie, Anatomie Patologică și Histologie din cadrul Facultății de Medicină – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș au organizat miercuri, 13 decembrie, în cadrul Zilelor UMFST, evenimentul științific ”Marisiensis Pathology Days”, care s-a bucurat de prezența unor nume importante în domeniul patologiei medicale.

Potrivit Biroului de presă al UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, pe lista invitaților s-au aflat prof. univ. dr. Marta C. Cohen (Anglia), care a susținut prezentarea cu tema ”Placenta infection by SARS-CoV2. Physio-pathology and variant-dependent differences”, și conf. univ. dr. Havva Serap Toru (Turcia), care a susținut prezentarea intitulată ”Decoding kidney biopsies. A pathologist’s perspective on approaching and interpreting.”

(Redacția / Foto: Loriana Oniu)