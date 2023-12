2023 cu realizări, 2024 cu optimism pentru comuna Batoș

Distribuie

Anul 2023 a fost unul plin pentru comuna Batoș, investiții ce vor continua și în 2024, despre care ne-a vorbit Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

„Cu bune, cu rele, iată-ne ajunși la final de 2023, an în care am reușit anumite lucrări pe care ni le-am propus. Am avut un buget bun, cu excedent, și din sumele economisite, sume destul de importante. O parte din ele le-am alocat pentru asfaltarea a 3,5 kilometri de străzi în comuna Batoș, lucrare importantă ce urmează a fi finalizată în 2024. S-au asfaltat străzi în localitățile Batoș și Dedrad. Va fi o realizare importantă prin care venim în întâmpinarea cetățenilor astfel încât să rămână cât mai puține străzi neasfaltate. Sperăm că în anii care urmează vom acoperi cu asfalt întreaga suprafață de străzi din comuna Batoș”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi.

Vești bune sunt și în ce privește canalizarea și școala din centrul de comună.

„În acest an, am semnat un contract foarte important, mare și scump, privind lucrările de canalizare și stație de epurare, lucrări care vor demara în 2024. De asemenea, suntem pe ultima sută de metri în ce privește semnarea contractului de finanțare și execuție la CNI (Compania Națională de Investiții) privind reabilitarea, extinderea și dotarea școlii din localitatea Batoș. Am fost anunțați că a trecut de comisiile CNI, mai este o singură ședință care trebuie să aibă loc la Ministerul Dezvoltării și se vor începe și aceste lucrări. Tot la capitolul educație, la Dedrad, preșcolarii au intrat într-o grădiniță reabilitată, dotată cu condiții foarte bune unde mai urmează doar curtea cu spațiul de joacă să fie amenajat. Prin PNRR, am semnat proiectul privind construirea în localitatea Batoș a unei cu platforme de colectare selectivă a deşeurilor prin aport voluntar. Va fi dotată cu utilaje multiple pentru o colectare cât mai eficientă, lucru extrem de binevenit pentru comunitatea noastră. De asemenea, avem proiecte privind dotarea școlilor, proiecte privind amplasarea unor stații de reîncărcare pentru mașini electric. Sunt destul de multe proiecte depuse, pentru unele avem deja și semnat contractual de finanțare”, a spus primarul comunei Batoș.

Anul 2023 a adus lucruri bune în ce privește activitățile sportive și dotările pentru situații de urgență.

„În acest an, am finalizat un proiect pentru Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Pentru siguranța cetățenilor am accesat un proiect cu finanțare europeană și am dotat suplimentar acest serviciu. Tot în acest an am continuat lucrările de cadastrare, s-au făcut întabulări gratuite pentru cetățeni, astfel încât ei dețin cărți funciare. Ne apropiem de finalizarea acestui proiect astfel ca întreaga suprafață de teren extravilan din comună să fie cadastrată, întabulată. Anul acesta a dus o bucurie pentru locuitorii comunei, înființarea echipei de fotbal Viitorul Batoș. Sunt foarte bucuros pentru faptul că tot ce s-a investit în baza sportive de-a lungul timpului, iată că se folosește. Primăria și Consiliul Local au susținut cu o sumă importantă, 30.000 lei, funcționarea aceste echipe de fotbal. avem la Dedrad o bază sportivă bună, frumoasă, cu tribună, cu vestiare, cu împrejmuire, iar lumea vine la meci în număr destul de mare. În ultima ședință de consiliu am atribuit și celelalte terenuri de sport din comună echipei ca sportivii din fiecare sat aparținător să aibă unde să facă antrenament. Mă bucur că s-a constituit această asociație sportivă și funcționează și lumea mai iasă și mai vede și se bucură pentru ei. Pe lângă toate acestea, am continuat cu lucrările de gospodărie comunală, curățenie, cosit, decolmatarea pârâului Luț, unde cei de la Apele Române ne-au sprijinit foarte mult. Mai mult, în localitatea Batoș încă se lucrează la o lucrare de reabilitare a întregii linii de energie electrică, se înlocuiesc toți conductorii, stâlpii, se fac branșamente noi pentru fiecare gospodărie. Acum urmează sezonul rece, suntem pregătiți să facem față la dezăpezit sau la ori ce este necesar. Nu în ultimul rând, am continuat și în acest an acordarea de suc de mere, miere și fructe elevilor, cu aportul producătorilor locali ”, a menționat Dinu Cotoi.

2024, la fel de plin în lucrări de investiții

„Ne propunem ca pentru anul viitor să facem toate lucrurile care trebuie făcute ce țin de gospodărie comunală, de funcționarea școlilor, grădinițelor și tot ceea ce facem în fiecare an. De asemenea, ne propunem în plus câteva investiții noi. La Batoș urmează să construim un rezervor de apă pentru a asigura o mai bună presiune și totodată o rezervă de apă pentru localitatea Batoș. Dorim să cumpărăm un buldoexcavator nou, iar la Uila, în curtea școlii să construim un teren de sport sintectic, așa cum avem și în celelalte localități aparțintoare. Vom încerca să depunem proiecte, să obținem finanțări pentru orice se ivește și există cu adevărat posibilitatea de a primi bani. Tot legat de anul 2024, am avut pe ordinea de zi în ultima ședință a Consiliului Local votarea unui punct privind taxele și impozitele pentru anul viitor. Dat fiind faptul că gradul de inflație e unul destul de mare, de 13,8 %, am făcut în așa fel încât populația să nu resimtă așa o creștere. Sigur, obligatoriu trebuie să corelăm valoarea cu gradul de inflație, însă am scăzut alte punctaje, alți coeficienți pentru a nu crește impozitele pentru anul 2024. Astfel, acele persoane care vin și își plătesc impozitul până la data de 31 martie nu vor resimți nicio creștere. Am discutat acest aspect cu consilierii locali, toată lumea a fost de acord și sperăm că populația va aprecia acest lucru”, a menționat Dumitru Dinu Cotoi.

Final de an cu cadori de la Moș Crăciun

„Deși e mai greu în acest an, nu ne vom lăsa mai prejos față de ceilalți ani și vom aduce și în acest an o bucurie pentru copii. Pot să stea liniștiți, Moș Crăciun nu-i va uita și va veni și la copiii din comuna Batoș. Referitor la sărbătorile de iarnă, în comună am împodobit și iluminat festiv comuna cum o facem în fiecare an, fără însă a cheltui suplimentar. Am folosit doar materialele achiziționate în anii trecuți. Legat de situația la nivel european, să dea Dumnezeu să fie pace și liniște în primul rând. Situația din ultimul an a fost una destul de grea, resimțită de noi toți, inclusiv de fermieri care au avut de suferit datorită războiului din Ucraina. Să dea Dumnezeu să se termine acest conflict, iar conducătorii noștri să aibă înțelepciunea de a se gândi în primul rând la români, să-i sprijine, să-i ajute să meargă treaba mai bine. Acum la final de an, locuitorilor comunei Batoș, în primul rând le doresc să aibă sănătate, să se bucure de ceea ce au împreună cu cei dragi, cu familiile lor, să petreacă cu bucurie, în liniște și pace, iar anul care vine să fie mai bun pentru toți”, a spus primarul Dumitru Dinu Cotoi.

Alin ZAHARIE