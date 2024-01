Claudiu Maior, întrebat dacă vrea să fie primar la Târgu Mureș: ”Poate o să ziceți că nu sunt normal”

Distribuie

Claudiu Maior, consilier local din partea partidului Pro România în Consiliul Local Târgu Mureș, a declarat, în urmă cu câteva zile, în cadrul emisiunii ”Obiectiv” difuzată de postul de televiziune M9 TV România, că deocamdată nu a luat decizia de a candida pentru funcția de primar la alegerile locale din acest an.

Consilierul Pro România, care de-a lungul timpului a ocupat funcții precum cea de viceprimar, consilier al primarului și city manager, a mai spus că în cazul în care sondajele de opinie îl vor credita cu prima șansă va fi dispus să susțină un contracandidat care are capacitatea să ”relanseze orașul.”

”Deocamdată nu am luat nimic în calcul şi vă spun de ce. Din informaţiile pe care le am, cineva efectuează la ora actuală un sondaj. Aștept să văd sondajul, aștept să văd ce își doresc târgumureșenii pentru că până la urmă nu este important ce ne dorim noi – și am văzut multe persoane care au început să își anunțe candidatura. Eu cred că se uită în oglindă, se privesc un pic așa adânc și zic: măi, pe mine mă iubește târgumureșeanul. Nu, târgumureșeanul te iubește în momentul în care îți dă votul. Le spusesem acum doi ani și jumătate sau trei ani și jumătate unora că sondajele mă dau al doilea. O parte din candidații, contracandidații la Primărie au spus: noi suntem al doilea. Și le-am spus: uitați-vă la ce se întâmplă pe drum. Te salută târgumureșeanul? Poți să stai cu capul sus când mergi pe stradă sau nu? Pentru că până la urmă bucuria ta ca om asta este, nu să stai cu capul aplecat, să stai ascuns pe după colțuri, să nu cumva să mă întâlnesc cu cineva”, a afirmat Claudiu Maior la emisiunea moderată de jurnalista Codruța Turcu.

”Dacă în urma sondajului vom reuși împreună cu partide, cu ONG-uri, cu oameni politici, cu oameni care își doresc să reînvie Târgu Mureșul, să găsim o soluție, chiar dacă sunt primul în sondaj. Repet, poate o să ziceți că nu sunt normal: chiar dacă sunt primul, sunt dispus să ajut pe cineva dacă cred că acel cineva poate câștiga Primăria și să relanseze orașul pentru că astăzi suntem cu 20 de ani în urmă”, a adăugat Claudiu Maior.

Alex TOTH