INTERVIU: Sorin Militaru, regizor: „Fiecare spectator îşi va alege propriul erou şi propria poveste din ”Unchiul Vania“

Universul fascinant şi inepuizabil al lui Cehov va fi transpus pe scena Companiei „Liviu Rebreanu“ a Teatrului Național din Târgu Mureș de către regizorul Sorin Militaru într-o montare care va fi fidelă textului şi accesibilă publicului contemporan. Premiera spectacolului „Unchiul Vania“ va avea loc sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Mare. Următoarele reprezentaţii vor avea loc în 31 ianuarie şi în 22 februarie.

Reporter: Există o categorie a publicului care e intimidată de aşa-zisele texte clasice care abordează tematici profunde şi complexe. Dumneavoastră, din punct de vedere regizoral, cum percepeţi „Unchiul Vania“?

Sorin Militaru: Mie Cehov mi se pare, din contră, un autor extrem de uman, care face un fel de radiografie a vieţii cotidiene, cu personaje ca noi, cu greşeli, cu defecte, care devin motive de conflict. Mi se pare că Cehov e un autor pe care oamenii îl adoră şi, oriunde se montează, sălile sunt pline. Este unul dintre autorii preferaţi ai pasionaţilor de teatru de pretutindeni.

Rep.: Cum vă amintiţi primul dumneavoastră contact cu Cehov? Care a fost momentul în care v-aţi apropiat de el şi v-aţi decis să îl montaţi?

S.M.: Această întâlnire a avut loc în facultate. Am avut un program de dramatizări şi fiecare alegeam câte un text, iar doamna profesoară Cătălina Buzoianu ne dădea sugestii şi sfaturi, iar mie, oricâte dramatizări am propus, dumneai îmi spunea mereu să mai caut, până când mi-a zis: „Ia fă tu „Salonul nr. 6“de Cehov.“ Am ajuns la dramatizarea „Salonului nr. 6“ datorită Cătălinei Buzoianu şi aşa l-am descoperit pe Cehov. A fost un examen foarte reuşit şi o experienţă minunată care mi-a deschis practic porţile facultăţii şi, totodată, a fost primul meu contact cu Cehov ca regizor. Am continuat să îl pun în scenă, chiar şi în limba maghiară, şi am luat şi premii. Îmi place foarte mult fiindcă mă reprezintă, îl simt foarte bine, e foarte apropiat de structura mea. Defectele mele sunt compatibile cu cele ale personajelor lui Cehov, iar puţinele calităţi, la fel (râde).

„Ador Târgu Mureşul“

Rep.: Care ar fi principalele teme şi problematici cu care va rezona publicul la spectacol?

S.M.: Cehov a atât de uman, prezintă atât de multe laturi ale personajelor, încât fiecare om va înţelege spectacolul într-un mod foarte personal, fiecare îşi va alege propriul erou şi propria poveste. La Cehov poţi să dezvolţi foarte multe fire narative. Atrage foarte mult şi căldura personajelor. De regulă, oamenii ţin cu personajele mai fragile, iar în Cehov sunt foarte multe astfel de personaje, inclusiv doctorul Astrov, care este unul dintre cele mai fragile personaje din „Unchiul Vania“.

Rep.: Cum a fost până în prezent colaborarea cu echipa Companiei „Liviu Rebreanu“?

S.M.: Am lucrat la Târgu Mureş, la ambele Companii, la multe spectacole, iar eu cunosc actorii de vreo 20 ani. Eu ador Târgu Mureşul, e al doilea loc din ţară în care m-aş bucura să mă întorc după oraşul meu natal (Brăila – n.a.) şi Bucureşti, unde locuiesc. Mă simt ca acasă, iar lucrul cu actorii a fost extraordinar din punctul meu de vedere. Având destul de puţin timp să stăm la scena mare, am avut timp să analizăm textul, să despicăm firul în patru, să găsim motivaţia fiecărui personaj, ce e în spatele vorbelor, ce vrea să spună de fapt, pentru că la Cehov sunt două straturi de dialog: cel verbal şi cel pe sub cuvinte, două reţele de comunicare: cea verbală şi cea nonverbală. Astfel, un neajuns s-a transformat într-un avantaj.

A consemnat Andrei VORNICU

Foto: Cristina GÂNJ