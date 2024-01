Antibiotics - Printed Diagnosis with Blurred Text. On Background of Medicaments Composition - Red Pills, Injections and Syringe.

Noi reguli privind eliberarea antibioticelor și antifungicelor Distribuie Este cunoscut faptul că utilizarea excesivă a antibioticelor generează în timp o anumită rezistență a organismului în fața acestor categorii de medicamente, ceea ce presupune că anumite afecțiuni din categoria infecțiilor cu diferite bacterii sau virusuri, nu mai răspund pozitiv la tratament. De asemenea, se cunoaște și efectul negativ al acestor medicamente asupra sistemului imunitar care se slăbește odată cu administrarea recurentă și abuzivă a antibioticelor. În acest context, Ministerul Sănătății a emis vineri, 19 ianuarie, o nouă metodologie de monitorizare a prescrierii și de raportare a eliberării medicamentelor antibiotice și antifungice de uz sistemic. Conform noului ordin emis de Ministerul Sănătății, medicamentele din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic care nu fac parte din categoria prescripțiilor gratuite și compensate, vor fi eliberate doar pe baza unor prescripții medicale care se vor reține în farmacie și se vor elibera fracționat doar la nevoie și doar în cadrul aceleași farmacii, fără a depăși cantitatea totală prescrisă. Astfel, eliberarea prescripțiilor pentru antibiotice în regim compensat sau gratuit nu se modifică prin acest ordin. În situațiile de urgență medicală, Ordinul prevede faptul că medicii farmaciști pot elibera anumite antibiotice și antifungice în lipsa unei prescripții medicale, într-o cantitate aferentă unei doze de urgență, eliberată o singură dată în cursul unui tratament, în baza unei declarații pe propria răspundere. Cantitatea maximă de urgență este calculată în acord cu modul de administrare prevăzut în Rezumatul caracteristicilor produsului, marcate în anexa la Ordinul cu semnul *. „După o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, necesară adaptării sistemelor informatice, farmaciile vor avea obligația să raporteze zilnic toate medicamentele din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic eliberate. Astfel, în baza datelor colectate în timp real, se vor lua cele mai bune măsuri pentru reducerea consumului excesiv de antibiotice și antifungice de uz sistemic”, au anunțat în finalul articolului destinat informării publice, reprezentanții Ministerului Sănătății. Mădălina ROHAN

