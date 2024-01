Ministrul Agriculturii reia discuțiile de la Târgu Mureș în cadrul reuniunii Consiliului de Agricultură de la Bruxelles

Distribuie

Ministrul român al agriculturii, Florin Barbu, a declarat încă odată, după discuția pe care a avut-o luni, 22 ianuarie, la Târgu Mureș, că va solicita din nou derogări de la standardele 7 și 8 privind bunele condiții agricole și mediu (rotaţia culturilor şi condiţia de a lăsa nelucrată 4% din suprafaţa fermei), în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) care are loc marți, 23 ianuarie, la Bruxelles.

Acesta e explicat luni, 22 ianuarie la întâlnirea cu fermierii mureșeni, că marți, va deschide subiectul standardelor 7 și o privind bunele condiții agricole și de mediu în timpul ședinței de la Bruxelles. Acesta a mai explicat că „atât timp cât noi nu putem rezolva problemele fermierilor români, vorbim aici de directive şi regulamentele Uniunii Europene, cred că trebuie să plecăm acasă atât noi, ca miniştri, cât şi comisarul european”.

Potrivit Agerpres, Florin Barbu urmează să facă aceste solicitări în cadrul AGRIFISH, la punctul de pe agendă privind dialogul strategic al viitorului agriculturii în Uniunea Europeană. „Din discuţiile pe care le-am purtat cu fermierii, atât care sunt în stradă, în zona Afumaţi, cât şi fermierii din formele asociative, am avut o întâlnire ieri cu fermierii din zona Cluj şi Mureş. Mesajul este foarte clar: trebuie să luăm derogări de la GAEC 7 şi GAEC 8. Vorbim de GAEC 7 privind rotaţia de culturi, pentru că în România există ferme integrate vegetal cu zootehnie şi nu pot face lucrul acesta. GAEC 8 înseamnă 4% pârloagă teren în România. Spun acest lucru pentru că România la nivel naţional poate demonstra că are 10% pârloagă. Vorbim aici de 1,1 milioane de hectare care sunt neproductive şi de 800.000 de hectare care sunt necultivate în zona canalelor de irigaţii şi desecare. Aşa cum şi în anul 2023 am avut derogare pe aceste două GAEC, solicităm şi în anul 2024 această derogare. Dacă nu putem lua această derogare în Consiliul de miniştri (al UE), cred că atât noi, ca miniştri, cât şi comisarul ar trebui să plecăm acasă, pentru că nu putem rezolva problemele fermierilor din ţările Uniunii Europene”, a declarat ministrul român al Agriculturii la întâlnirea de luni, din sediul Consiliului Județean Mureș.

Florin Barbu a mai precizat și că în anul 2023 această derogare a fost acordată pe cadrul Ucraina, cadru prelungit până la data de 30 iunie. Tot el susține că acesta nu este un motiv pentru care Consiliul și Comisia Europeană să nu poată da derogare de la GAEC 7 și 8. „Cred că, pentru că ne aflăm în aceeaşi situaţie ca şi în anul 2023 în zonă de conflict de război şi, mai mult de atât, inclusiv Comisia a prelungit cadrul Ucraina până pe 30 iunie, această derogare se poate da fără probleme, întrucât se poate motiva pe cadrul Ucraina”, a accentuat el.

România a solicitat derogarea respectivă într-o scrisoare semnată alături de alte țări precum Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria. Ministrul român al agriculturii a precizat că în respectiva scrisoare nu a semnat pentru introducerea unor taxe de import pentru Ucraina întrucât aceasta este o decizie politică, pentru care nu a primit mandat, mandatul său din partea statului român fiind doar cel de a solicita derogare de la GAEC 7 şi GAEC 8. Potrivit lui, România ar fi expus această problemă încă din vara anului 2023, iar ulterior alte 15 state membre UE au susținut necesitatea aplicării acestora. Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) le-a solicitat duminică, 21 ianuarie, autorităţilor să facă toate demersurile posibile pentru a convinge Comisia Europeană să susţină măsurile de comerţ pentru produsele agricole din Ucraina şi acordarea derogării în 2024 de la standardele 7 şi 8 privind bunele condiţii agricole şi de mediu.

Astfel, AAC a venit cu o serie de propuneri printre care: crearea și implementarea a unui sistem european care să asigure că toate transporturile agricole aduse din Ucraina sunt identificate înainte de intrarea lor în Uniunea Europeană, cântărire atât la intrarea cât și la ieșirea din UE, toate datele culese să fie introduse într-un sistem la care oricine să poată avea acces, toate acestea pentru a garanta că produsele ucrainene ajung la respectivele destinații și nu rămân pe traseu sau sunt deturnate față de traseul/destinația inițială, chiar și parțial ca și cantitate.

Lorena PINTILIE