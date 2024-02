Simpozionul Tehnic DAFCOCHIM Agro 2024. Producția Azomureș, la 65% din capacitate

Distribuie

Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvăneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes.

Simpozionul a avut loc în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș și a fost organizat de către echipa DAFCOCHIM Agro, parte a Grupului Dafcochim din Târgu Mureș, în parteneriat cu companiile multinaționale Adama România, Azomureș Târgu Mureș, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Summit Agro România.

Întâlnirea dintre principalii fermieri transilvăneni și reprezentanții celor șase companii multinaționale a fost bogată, din nou, în informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor, și s-a încheiat cu dorința comună ca parteneriatul în trei – DAFCOCHIM – Companii Multinaționale – Fermieri – să continue înspre binele agriculturii din România.

Producția Azomureș, la 65% din capacitate

Directorul de Vânzări al combinatului Azomureș pentru România, Robert Fulga, inginer agronom Lajos Vass, și Managerul pentru Clienți pentru Zona Centru, Cristian Anton, au fost cei trei reprezentanți din partea Azomureș la Simpozionul Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM Agro.

Despre nivelul de producție la care se află Azomureș a vorbit Robert Fulga.

„Am un mesaj scurt și simplu pentru voi. În primul rând, producem. Am reînceput producția de câteva zile după o pauză de o lună și jumătate. Suntem cam la 65% capacitate în momentul de față. Un singur produs ne lipsește acum din portofoliu, și anume uree granulată, iar în rest avem orice vă doriți dumneavoastră. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun este că nu importăm marfă, deoarece a fost și este încă un zvon în piață cum că importăm și ambalăm. Tot ce găsiți astăzi în sacii de Azomureș este marfă produsă de noi. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordați, pentru că dacă există consum de îngrășăminte de Azomureș undeva în țara asta, cu siguranță în Centru este cel mai mare. Ne dorim să ne fiți în continuare parteneri și vom face și noi tot ce este mai bine, să avem produse de calitate. Țin să mulțumesc și partenerului Dafcochim, care face multe lucruri atât pentru noi, cât și pentru dumneavostră”, a declarat acesta.

Cea de-a doua parte a prezentării i-a aparținut inginerului agronom Lajos Vass.

„Prezentarea de astăzi este structurată în trei capitole. În prima parte aș vrea să mă rezum la situația din câmp. Dacă vrem să ajutăm fermierii, trebuie să începem să studiem situația curentă sau din câmp, de la fața locului. A doua parte ar fi o scurtă recomandare pe care o putem ridica cu sprijinul dumneavoatră, să soluționăm problemele cauzate de situația curentă. În ultima parte vă voi prezenta o mică noutate. Întrebarea este: ”Cum am încheiat anul agricol precendent?”. Pot spune că recoltele din culturile de toamnă au fost bune, iar cele semănate primăvara sunt satisfăcătoare, aș spune. Am constatat o ușoară scădere de producție. Este foarte interesant că prețul produselor agricole s-a dovedit a fi mult mai mic, decât cel preconizat. În schimb, asta s-a corelat cu creșterea de costuri pe necesarul de aprovizionare”, a declarat acesta.

Condițiile agroclimatice, un impediment

În ceea ce privește începutul anului, condițiile agroclimatice nu au fost prea favorabile, după ce în perioada septembrie-octombrie agricultorii s-au confruntat cu lipsa de precipitații, în lunile următoare acestea fiind în exces.

„Efectul asupra lucrărilor agricole au fost foarte clare. Semănăturile s-au executat în multe locuri cu întârziere. Am văzut și locuri în care nu s-a mai semănat deloc și se trece pe culturile de primăvară. Din punctul nostru de vedere, fertilizările s-au redus. Din motive obiective, în multe cazuri nici măcar nu s-a putut realiza. Dacă aceste fertilizări deficitare s-au întâmplat din motive obiective, putem vedea o scădere de producție cauzată de dezechilibrul nutrițional de 10-15%. Dacă această situație persistă, atunci scăderile de producție induse se pare că se situează între 20-50%. La rapiță situația poate fi exact la fel”, a mai adăugat reprezentantul companiei Azomureș.

Prin intermediul unor experimente realizate în anii precedenți cu fertilizări faziale inovative, s-a apelat la îngrășăminte complexe, cu conținut ridicat de azot, care să vină în completare, în special pe perioada de primăvară, la culturile de toamnă, în cazul în care fertilizările nu s-au putut efectua din diverse motive.

„Este de menționat faptul că acest sortiment este cunoscut de toată lumea, dar se folosea în special pentru fertilizarea de bază. Mulți au spus că au obținut rezultate foarte bune la porumb și floarea soarelui. Noi am testat aceste produse pe o fertilizare de bază acceptabilă și am obținut rezultate. O parte din rezultatele bune se pot pune și pe baza faptului că aceste sortimente au un conținut de oxizi de azot. Am adunat câteva exemple după experimentele făcute în anii precedenți și menționez că toate costurile îngrășămintelor din aceste tabele, cât și prețul produselor folosite sunt aduse la zi și sunt la prețul din ianuarie 2024”, a spus inginerul agronom.

Text: Diana CĂRBUREAN

Foto: Alex TOTH