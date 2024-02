Investițiile europene, pe înțelesul elevilor

Distribuie

Elevii de a Blaga au avut parte de o inedită lecție despre investiții, mai exact despre modul cum acestea pot deveni realitate grație mecanismelor financiare ale Uniunii Europene. Invitatul ediției 35 a Conferințelor Blaga desfășurată marți, 23 ianuarie a fost Cristian Baciu, manager al Grupurilor de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita și Zona Luț, Șar, Câmpie.

„La inițiativa echipei EPAS Blaga, tema abordată în cadrul celei de a 35-a ediții a Conferințelor Blaga, a fost ”Investiții europene în zona noastră”. L-am avut invitat pe domnul Baciu Cristian, manager GAL (Grup de Acțiune Locală), care a prezentat elevilor din clasele a XII-a și echipei EPAS oportunitățile oferite prin programele europene atât pentru comunitățile locale și regionale cât și pentru realizarea proiectelor personale și profesionale. Am avut parte de o discuție fructuoasă, tinerii reușind să înțeleagă mai bine modul de accesare a fondurilor europene”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonator al Conferințelor Liceului Blaga.

Fondurile europene, motor al dezvoltării locale

Întâlnirea elevilor cu mecanismele de finanțare a Uniunii Europene se înscrie în demersul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” de a deveni Școală Ambasador al Parlamentului European.

„Întâlnirea a fost una deosebit de importantă deoarece, personal, acord un mare credit tinerilor. Ei sunt cei care au idei noi, inovatoare, au entuziasm și dorința de a schimba în bine societatea în care trăim. Îi îndemn să beneficieze din plin de oportunitățile oferite lor de către Uniunea Europeană, de programele Erasmus, schimburi de experiență care conduc la noi oportunități, deschid noi orizonturi. Din experiența mea, am observat că fondurile europene au adus plus valoare comunităților locale în diferite domenii, acestea fiind un motor al dezvoltării locale, permițând tuturor actorilor implicați să aibă acces nu doar la o sursă de finanțare ci și la informații privind dezvoltarea economică, socială, culturală precum și pentru păstrarea și promovarea identităților locale. În concluzie, salut inițiativa Liceului Lucian Blaga din Reghin de a deveni Școală Ambasador al Parlamentului European, felicit atât cadrele didactice cât și elevii implicați în acest proiect, fiind convins de oportunitățile pe care le vor oferi obținerea acestui statut atât pentru liceu cât și pentru întreaga comunitate reghineană”, a declarat Cristian Baciu, invitatul Conferințelor Blaga.

Feedback pozitiv

„Activitățile educaționale menite să ofere răspunsuri la eventualele întrebări legate de carieră, dezvoltare personală, fonduri europene, investiții dar și despre oportunități de finanțări nerambursabile pentru diferite proiecte sunt cu certitudine în favoarea elevilor. Astfel, ei au șansa de a comunica cu specialiști din diferite domenii, de a pune întrebări, de a relaționa cu cei din jur. Mulțumim invitaților care acceptă provocarea de a răspunde curiozităților adolescenților și le oferă oportunitatea de a se orienta în carieră. Consider că activitatea a fost o reușită în acest sens, fapt dovedit si de feedback-ul pozitiv al elevilor”, a precizat Kosztan Katinka, ambasador senior.

„La cea de-a 35 ediție a Blaga Conferences, la inițiativa echipei noastre EPAS Blaga, l-am avut ca invitat pe domnul Cristian Baciu, care ne-a expus subiectul fondurilor europene, în calitate de consultant în acest domeniu, dar și cu expertiză de management și audit. În urma conferinței am ajuns să avem cunoștințe despre cum putem accesa fonduri europene, ce poate fi finanțat cu ajutorul acestora, cum trebuie să te documentezi înainte de a le accesa, ce criterii trebuie îndeplinite, dar ni s-au expus și exemple ale acestui tip de proiecte. Totodată am putut înțelege mai bine acest subiect prin prisma expertizei domnului Baciu, în calitate de consultant și cetățean. Aceste informații sunt foarte prețioase pentru întregul auditoriu al conferinței, întrucât nu reprezintă ceva întâlnit în viața de zi cu zi, iar faptul că am avut șansa să ni se explice funcționarea fondurilor europene ne va ajuta cu siguranță!”, a precizat George-Ciprian Căprar, ambasador junior.

„Expunerea invitatului echipei EPAS a Liceului Teoretic “Lucian Blaga” cu privire la accesarea fondurilor europene ne-a provocat și inspirat, deschizându-ne orizonturile antreprenoriatului de succes”, a declarat Bogdan Andone, voluntar ambasador.

Alin ZAHARIE