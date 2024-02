Aleksander Ceferin nu va mai candida în funcția de președinte UEFA în 2027

Distribuie

Aleksander Ceferin a anunțat joi, 8 februarie, că nu va mai candida pentru funcția de președinte al UEFA, după ce își va încheia actualul mandat, în 2027.

„Am decis în urmă cu șase luni că nu voi mai candida. Motivul este că după ceva timp, fiecare organizație are nevoie de sânge proaspăt, dar mai ales pentru că sunt departe de familia mea de șapte ani”, a declarat Ceferin la congresul UEFA

Deși modificările la statutul UEFA ar fi permis o candidatură pentru încă un mandat până în 2031, Ceferin a decis să renunțe la această posibilitate. Singura federație care s-a opus modificărilor statutului a fost cea din Anglia, potrivit biziday.ro.

„În mod intenționat, nu am vrut să-mi dezvălui gândurile înainte, pentru că, în primul rând, am vrut să văd adevărata față a unor oameni și am văzut-o. Am o viață frumoasă în fotbal, am o viață frumoasă și în afara fotbalului”, a mai spus acesta.

Potrivit digisport.ro, la vârsta de 55 de ani, Aleksander Ceferin a preluat conducerea forului fotbalistic european în septembrie 2016, după ce francezul Michel Platini a fost suspendat. Ceferin a fost reconfirmat în funcție în 2019.

Născut pe 13 octombrie 1967 în Grosuplje, fotbalist și avocat, a devenit al șaptelea președinte al UEFA pe 14 septembrie 2016, în urma unor alegeri convocate ca urmare a sancțiunilor impuse de FIFA lui Platini, care fusese reales pentru un al treilea mandat în fruntea UEFA în martie 2015. Platini a fost achitat vara trecută de justiția elvețiană.

În 2023, acesta a fost ales din nou în funcţia de preşedinte al UEFA, pentru un nou mandat de 4 ani.

Sursa foto: digisport.ro