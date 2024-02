Vor avea, într-un final, târgumureșenii transport în comun de calitate? Ce spune primarul

Distribuie

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a susținut miercuri, 14 februarie, o conferință de presă în care s-a discutat despre bugetul local al orașului pentru anul 2024. Edilul a ridicat la fileu mai multe subiecte „sensibile” pentru cetățenii târgumureșeni, printre care (absența) transportul în comun din oraș și zonele limitrofe, dar și punerea în funcțiune a noului sistem de semaforizare din muncicipiu, montat în vara anului 2023.

„Revoluționarea transportului public intră în 2024 într-o nouă estapă. Se pune în aplicare un nou sistem de gestionare a traficului, se refac stațiile de autobuz, se înființează noi rute și se extind către localitățile limitrofe. Nu în ultimul rând, vom reînnoi și sitemul de emitere a biletelor de autobuz introducând biletele digitale”, a declarat, în primă fază, primarul municipiului după ce s-au ridicat mai multe întrebări legate de acest subiect.

Întrebat de jurnaliști care este stadiul transportului în comun din municipiu, dar și din zona periurbană, edilul a explicat s-au obținut licențe de funcționare pentru șapte comune aflate în area limitrofă a Târgu Mureșului. Conform spuselor lui, prioritare în acest proiect vor fi două comune care nu au deloc transportori autorizați în prezent.

„În 2021 am inițiat formarea A de transport local, fără de care nu se putea începe acest serviciu în zona periurbană. Toate autobuzele achiziționate au deservit acest program. În 2022 am reușit să finalizăm toate procedurile și să depunem la Ministerul Transporturilor documentațiile aferente. Astfel, din 1 iunie 2023 avem licența de funcționare pentru șapte comune care înconjoară orașul, desigur, vom începe proiectul în două comune unde nu există transportori licențiați, iar în celelalte comune va trebui să negociem și cu firmele care au licențe valabile ca să vedem cum putem contracara. Astfel, vor fi prioritare comunele Corunca și Cristeți, respectiv Vălureni. Pe celelalte le vom include în transportul local până la sfârșitul acestui an pe baza licenței obținute pe aceste rute”, a afirmat primarul.

Lipsa personalului din domeniul transportului public, acoperit de localitățile care vor beneficia de acest serviciu

Cât despre lipsa de personal din acest domeniu, edilul a menționat că numărul de angajați va fi mărit, aceste posturi suplimentare fiind acoperite de comunele înspre și dinspre care vor circula noile autobuze.

„În momentul de față avem peste 130 de autobuze noi, mai sunt câteva mai vechi, toate acestea fiind suficiente deservirii zonei periurbane și Târgu Mureșul. După cum știți, numărul curselor a fost mărit din octombrie 2023, iar din ianuarie 2024 s-au adăugat linii noi, toate acestea pentru a deservii rutele noi. Vom avea în vedere și mărirea numărului de personal la transport local, număr ce va trebui aprobat de consiliul local. Aceste posturi care vin în plus (60 de posturi) în mare parte vor fi acoperite de comunele care ne înconjoară, pe baza taxelor de susținere a transportului în comun”, a explicat acesta.

Demontarea semafoarelor vechi din oraș și punerea în funcțiune a celor montate în vara anului 2023 a fost un alt subiect despre care jurnaliștii au dorit să afle mai multe informații. Primarul a declarat că până la finalul lunii martie speră să intre în funcțiune noul sistem de semaforizare. „Așteptăm aprobarea bugetului pentru că trebuie să încheiem toate contractele de debranșare și racordare cu Electrica, după care, sperăm ca în martie să intre în funcțiune noul sistem de semaforizare și să se demonteze cele vechi. Până atunci, toate procedurile trebuie respectate, altfel pierdem finanțarea europeană”, a răspuns Soós Zoltán.

Lorena PINTILIE