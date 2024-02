INTERVIU. Cătălina Gulan, despre previziunile astrologice

Distribuie

Plină de vitalitate, mereu aranjată și cu o frumusețe ieșită din tipare, Cătălina Gulan are curajul să fie ea oriunde merge și indiferent de context spune lucrurilor pe nume. A terminat actoria la Târgu Mureș, unde a și lucrat o vreme ca jurnalist, dar a luat o supradoză de ambiție care i-a sigurat succesul menit să o propulseze la o televiziune națională, RomâniaTV, unde are o emisiune de astrologie. Care au fost pașii?!… aflăm într-un scurt interviu.

Pentru început, să ne spui câteva cuvinte despre tine și care e legătura ta cu orașul nostru Târgu Mureș.

Târgu Mureș mi-a fost casă timp de 5 ani, poate că cei mai importanți ani din viața mea. Prin 2017, am părăsit “cuibul” din București pentru un vis pe care îl aveam, mai exact actoria. În București există multă nedreptate la capitolul acesta, însă aici am fost primită cu brațele deschise de către Monica Ristea și Elena Purea, cărora le voi mulțumi veșnic. Am fost la clasa lor și nu am învățat doar să fiu actor, ci și om. Acesta este în exclusivitate meritul lor și al altor profesori care m-au ghidat cu grijă și dragoste în direcția potrivită. Am terminat Universitatea de Arte Târgu Mureș la secția Actorie. De altfel, tot aici am făcut și primii pași pe calea jurnalismului, care a ajuns să fie meseria mea full-time în prezent. Cel mai probabil, dacă nu aveam această ușă deschisă în Târgu Mureș, nu aș fi ajuns niciodată să descopăr domeniul și să mă îndrăgostesc de el. Cu alte cuvinte, legăturile mele cu acest loc sunt multe și chiar dacă nu mai locuiesc aici, revin cu drag, de fiecare dată când am ocazia.

Povestește-ne despre drumul tău în astrologie.

Îmi este destul de greu să am în minte o cronologie exactă, pentru că într-un fel sau altul, astrologia a fost mereu prezentă în viața mea. De când mă știu o ascultam pe Neti Sandu sau citeam horoscopul prin reviste. În mod firesc, pe măsură ce am crescut, am început să cercetez. Eram curioasă să îmi răspund la întrebări de genul: “Pâna la urmă care e faza cu horoscopul ăsta?!”, “De unde vine?”, “E totuși real? Care sunt bazele lui?” Și ușor, ușor am început să fac un research. Prima oară pe pagini de internet și, ulterior, prin cărți. La început astrologia era doar o pasiune, un hobby. Odată cu intrarea în presă, s-a transformat și într-un skill. Cam pe oriunde am lucrat, m-am ocupat și de horoscop. Începând cu M9 Târgu Mureș, până la Televiziunea Română sau radio Național FM.

Cât de mult poate influența un om, semnul zodiacal?

Cred că zodia în care ne naștem poate să dezvăluie mici detalii despre personalitatea noastră. Nu mi se pare corect să spunem: “Aaa, e Scorpion” și aici să tragem linie. Nu ar fi corect. Nici măcar din punct de vedere astrologic nu este corect să punem problema așa, pentru că există mai multe planete, fiecare dintre ele se află într-o anumită zodie la momentul nașterii noastre. Pe lângă asta contează unghiurile dintre planete și multe altele. Deci nu e chiar în regulă să tragem o concluzie despre o persoană strict bazată pe zodia în care se află Soarele. În al doilea rând, separat de aspectele astrologice, nu putem să ignorăm celelalte aspecte ale vieții. Educația joacă un rol extrem de important, la fel și experiențele de viață ale persoanelor, în special cele traumatice, modifică personalitatea noastră. Atunci când interacționăm cu oamenii din jurul nostru trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. Nu ne putem limita la astrologie.

Ce este o astrogramă și la ce ne ajută?

Astrograma este o hartă a cerului. Ea ne arată unde se afla fiecare planetă sau stea la momentul nașterii noastre și relațiile dintre ele. Exact ce spuneam mai devreme, cu ajutorul astrogramei putem să aprofundăm puțin subiectul. Prin ea putem să trasăm un contur mai clar al personalității noastre. Eu cred că este importantă pentru că așa putem să descoperim care sunt calitățile noastre, care sunt defectele noastre și să lucrăm cu noi pentru a ajunge la cea mai bună variantă a noastră. De exemplu, există nativi care se nasc cu aplecări clare către oratorie, unii catre artă, alții către științe exacte. O astrogramă poate să dezvăluie asta. Și este extrem de productiv. La fel și la capitolul defecte. Predispoziția către dependențe sau către un stil de viață nesănătos poate fi văzută în astrogramă. Și cred că așa putem evita multe tragedii.

Crezi în karmă? Are vreo legătură cu semnul zodiacal în care ne-am născut?

Acesta este un subiect amplu. Cred în karma în sensul vorbei românești care spune că “roata se întoarce”. Da, cred că nimic nu rămâne neplătit în viață. Totuși, astrologia vede conceptul de karma și din alte perspective, uneori se referă la greșeli din viețile anterioare. Aceasta este o zonă la care nu ader neapărat, pentru că separat de astrologie, am aplecări și în zona spirituală. Din acest punct de vedere, doctrinele nu prea se suprapun.

Luna Plină sau Luna Nouă? Pe care ai paria?

Pariez mereu pe Lună Nouă! Atunci când luna este în această fază este momentul oportun în care să ne setăm obiectivele pentru următoarea perioadă. Practic este mult optimism în Luna Nouă. Nici Luna Plină nu este de neglijat, doar că atunci ies la lumină și aspecte mai puțin plăcute. Este important să fim puși față în față cu ele, doar că este mai incomod.

Ce îi recomanzi unei persoane care vrea să studieze astrologia? Ce alte domenii ar trebui să cunoască înainte?

Nu cred că trebuie să studiezi ceva înainte de a te apuca de astrologie. Cred că trebuie doar să ai inima și mintea deschisă. Aaaa și să fii puțin ambițios, pentru că sunt momente în care sunt multe informații care te bombardează din toate părțile. E important să îți pui ordine în gânduri și să faci un pas în spate, să decantezi toate informațiile și să selectezi puțin. Ca în orice domeniu există și mult „fake news” și trebuie să fim atenți.

Dacă ai putea să schimbi lumea, cu ce ai începe?

Oh, cred că ar trebui să facem un interviu separat numai pe tema asta. Sunt extrem de multe lucruri pe care le-aș schimba. Dar ca să îți răspund acum….aș zice că aș vrea să dispară banii. Cred că din cauza lor avem majoritatea problemelor. Goana asta continuă după bani ne înrăiește și ne cam taie așa din suflet. Și nu judec, pentru că este normal. Facturile vin, de mâncat trebuie să mâncăm, depindem în totalitate de bani. Din păcate, fără ei nu putem face aproape nimic. Dar văd în oamenii din jurul meu modificări mari de comportament și nu neapărat într-un sens pozitiv.