VIDEO-FOTO: Spitalul de Urgență Târgu Mureș, hub al Telemedicinii în Epilepsie

Municipiul Târgu Mureș a devenit cel de-al 13-lea centru din Rețeaua de Telemedicină în Epilepsie în urma inaugurării, din data de 19 februarie, a unui Centru de Epilepsie și Monitorizare EEG, situat în cadrul Secției Clinice Neurologie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Proiectul a fost susținut de Asociația Cluburilor Lions din România și Rețeaua de Telemedicină în Epilepsie, în colaborare cu World Doctors Orchestra.

Epilepsia, o afecțiune „ascunsă”

Epilepsia este o tulburare neurologică cronică caracterizată prin activitate neuronală anormală în creier, care determină crize epileptice recurente. Aceste crize pot varia în severitate și pot avea diferite manifestări, cum ar fi mișcări involuntare ale corpului, convulsii, pierderea conștiinței sau modificări ale simțurilor sau ale stării de conștiință.

Rețeaua de Telemedicină în epilepsie permite stocarea datelor pacienților cu epilepsie, bazate pe un istoric al analizelor EEG complexe și repetate, pe un server central la care au acces și alți medici epileptologi care pot ajuta la interpretarea datelor. Totodată, Rețeaua de Telemedicină în Epilepsie permite conectarea cu centre de excelență din întreaga lume, cum sunt cele de la Montreal, Copenhaga sau Geneva, care facilitează schimbul de informații între medici specialiști de anvergură internațională.

„Epilepsia nu are chip până când nu se întâmplă cuiva drag sau cuiva din familie. Din punctul meu de vedere, pe portativul patologiei neurologice, epilepsia este de multe ori lăsată după virgulă pentru că este o afecțiune mai mult legată de psihic, pe nedrept, decât neurologic și pacienții cu epilepsie nu spun că au această afecțiune, dovadă stă și faptul că nu avem în România un Registru Național al pacienților cu epilepsie, dar și faptul că oficial sunt 120-130.000 de persoane înregistrate cu epilepsie, dar, de fapt, numărul real este înspre 300.000. Proiectul de Telemedicină în Epilepsie a fost inițiat în urmă cu opt ani, nu înlocuiește actul medical și nu va face lucrurile pe care trebuie să le facă medicii și asistentele, ci doar face viața mai bună pacienților și familiilor lor. După implementarea acestui proiect, pacienții nu vor mai trebui să facă acele drumuri obositoare către centrele cu tradiție în epilepsie. Gândul nostru ar fi ca în fiecare oraș să existe un centru de epilepsie care să deservească populația locală și vecinii de acolo”, a precizat dr. Bogdan Florea, medic neurolog, fondatorul și coordonatorul Rețelei de Telemedicină în Epilepsie din România, în cadrul unei conferințe de presă.

Aparat VideoEEG

Centrul de Epilepsie și Monitorizare EEG a fost dotat cu un aparat VideoEEG performat, care a fost finanțat de Asociația Cluburilor Lions din România, a cărui valoare este de 25.000 de euro. Aparatul va deservi diagnosticării complete și corecte a pacienților cu epilepsie din județul Mureș și regiunile alăturate, contribuind și la supervizarea în timp a evoluției afecțiunii.

“Suntem onorați că în cadrul secției noastre s-a pus în funcțiune un aparat de VideoEEG performant, în valoare de peste 25.000 de euro, o realizare care a fost posibilă prin contribuția generoasă a Clubului Lions, căruia îi mulțumim. Îi mulțumim totodată și domnului Bogdan Florea, conducătorul proiectului de Telemedicină pentru Epilepsie, un program pentru pacienții care suferă de această boală. Astfel, devenim al 13-lea centru care se va conecta la această rețea și vom putea facilita accesul pacienților la niște servicii performante și de înaltă calitate, atât pentru diagnostic, cât și pentru tratamentul de care au nevoie pacienții noștri”, a explicat conf. dr. Szatmari Szabolcs, șeful Clinicii de Neurologie II a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Chirurgia epilepsiei, următorul pas

Dr. Rodica Bălașa, șeful Clinicii de Neurologie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și-a manifestat, la rândul ei, gratitudinea cu privire la această finanțare care constituie un pas înainte pentru evoluția tratamentului epileptic în Târgu Mureș.

„Pentru Centrul de Neurologie din Târgu Mureș, un aparat cu o astfel de valoare e foarte bine venit. Atât pacienții noștri cât și medicii vor profita din plin. Acest aparat va crește și numărul de pacienți examinați și acuratețea examinării pentru că aparatul este vârful gamei în ceea ce privește aparat de EEG la ora actuală. Cred că următorul pas în tratarea completă a epilepsiei va fi chirurgia epilepsiei pe care sperăm să o inaugurăm la Târgu Mureș”, a afirmat dr. Rodica Bălașa.

Instruire permanentă a personalului

Rolul acestui aparat a fost enunțat de către dr. Florea Bogdan, care a povestit despre dificultatea determinării diagnosticului clar în epilepsie dată de faptul că această afecțiune poate exista sub 40 de forme distincte, iar tratamentul corect al bolanavului de epilepsie variază în funcție de tipul de epilepsie de care este suferind.

“În cadrul diagnosticului de epilepsie este nevoie de un aparat numit EEG care confirmă forma epilepsiei, căci epilepsia nu e de un singur fel, are 40 de tipuri încadrate în sindroame de epilepsie, iar tratamentul acestora se face țintit specific pe forma de epilepsie. Nu există un medicament bun la toate. Lupta este în a diagnostica timpuriu forma de epilepsie și să găsești un diagnostic al tipului specific de epilepsie și să alegi din sertar medicamentele cele mai potrivite pentru acel tip de epilepsie. În plus, este nevoie de monitorizare în timp, la trei luni, la șase luni, la 12 luni, se recomandă a fi făcută o analiză numită Electroencefalogramă, iar acesta este motivul pentru care se cumpără acest aparat. Începând de astăzi, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș există acest aparat de care pacienții din județul Mureș sau din zonele apropiate se pot folosi. Acest aparat, care este oferit în contract de comodat spitalului, vine cu niște condiții: medicii vin o dată pe an la curs, asistenții medicali tehnicieni vin de două ori pe an la curs”.

Asociația Lions Club, filiala Mureș, se va îngrijii de acoperirea cheltuielilor financiare ale acestui centru, în materie de consumabile sau de transportul medicilor către cursurile de perfecționare.

Text: Mădălina ROHAN

Foto: Alex TOTH