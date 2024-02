Dragostea, sărbătorită la Balul de Dragobete dintr-o comună mureșeană

Distribuie

Ziua de 24 februarie marchează în folclorul românesc multiple sărbători; în primul rând semnifică începutul anului agricol, fiind și un vestitor al primăverii. În al doilea rând, ziua 24 a lunii februarie reprezintă un prilej frumos pentru români să-și arate iubirea. Fie că vorbim de iubirea pentru familie, pentru o persoană anume, pentru comunitate sau pentru frumos în general, Dragobetele a plasat dragostea în prim-plan la balul desfășurat în satul Voiniceni din comuna Ceuașu de Câmpie, județul Mureș.

„Se spune că Dragobete era un tânăr focos și chipeș, care mergea prin sate și învăța mândrele și flăcăii tainele dragostei. Umblă vorba că acest tânăr ar fi fost chiar băiatul babei Dochia, cea cu nouă cojoace. În vechile legende se spune aşa: cea de-a 24 zi a lui Făurar era începutul anului agricol și, în ziua aceasta anume, Dragobete oficia nunta tuturor animalelor. Iar fetele și băieții îndrăgostiți se întâlneau şi ei tot pe 24 februarie pentru ca povestea lor de dragoste să țină tot anul, precum a necuvântătoarelor”, conform historia.ro.

Căminul Cultural al satului a primit peste 150 de suflete dornice și deschise spre a-și împărtăși dragostea, prilej de găsire și regăsire între prieteni și familii.

„Majoritatea invitaților sunt de la noi din comună – asta pe mine mă încântă, pentru că am ținut neapărat să fac evenimentul cu oameni de aici, din comunitatea noastră. Aș fi vrut să am oameni din toate localitățile, dar suntem la început, lumea este puțin timidă. Totuși, am fost surprins plăcută de răspunsul oamenilor față de bal. Înainte cu o săptămână noi nu mai aveam locuri. Eu și soțul meu nu avem loc la masă. N-am mai putut refuza pe nimeni”, a transmis organizatoarea.

Seara nu a dus lipsă de distracție; solistele Livia Sorlea, Ionela Moruțan și Maria Butilă au întreținut o atmosferă călduroasă prin cântecele lor, ridicând toți invitații de la mese prin hore și jocuri, acompaniate de o parte a orchestrei ansamblului „Mureșul” din Târgu Mureș, alături de DJ-ul Dobix.

Spiritul specific sărbătorii s-a reliefat și în organizarea și crearea evenimentului de către Alina Togănel. Bazându-se pe propriile forțe în colaborare cu oamenii la care ține, organizatoarea a oferit invitaților o seară plină de sentimente de iubire și de apartenență.

„Dacă vrei ceva cu adevărat, nu există „Nu se poate”. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să faci un lucru bine, te axezi pe toate resursele pe care le ai. Am organizat seara aceasta singură și știam sigur că îmi va ieși. Da, într-adevăr, este o muncă foarte mare în spate și atunci am avut câțiva pioni cheie pe care m-am putut baza mereu”, a declarat Alina Togănel.

Organizatoarea Alina Togănel

Tombolă cu surprize de dragobete

„Legat de tombolă, am zis în felul următor: eu, de obicei, sunt foarte norocoasă. La orice tombolă am participat, mereu am câștigat ceva. Și astfel am venit cu ideea. Avem o friteuză cu aer cald – gătim sănătos –, un set de veselă – româncele noastre gătesc mult, deci să luăm ceva util pentru familie. Mai avem o șampanie cu două pahare, pentru că în această seară vorbim despre dragoste. Iar dragostea unde se întâmplă și se împlinește cel mai bine decât în familie? Mai avem și o inimioară de pluș uriașă cu inscripția „Te iubesc”, lenjerii de pat, un prăjitor de pâine. Oamenii își vor aminti că aceste lucruri au fost câștigate la balul de Dragobete. Avem și un buchet de trandafiri roșii – simbolizează dragostea. Am de la artistele noastre câte o punguță cu lucruri care le reprezintă, deci și ele au fost implicate. Avem vouchere pentru două căni care vor fi personalizate – la fel și două tricouri, dar și un tablou. Avem de toate și de asta țin să le mulțumesc tuturor”, a conchis organizatoarea.

Alexandra BORDAȘ