Nou candidat independent la Primăria comunei Ceuașu de Câmpie: „Tot ce îmi doresc e să deschidem mintea oamenilor!”

Recent, Alina Maria Togănel din satul Voiniceni și-a anunțat candidatura la Primăria comunei Ceuașu de Câmpie. În calitate de candidat independent, Alina Togănel ne-a oferit un scurt interviu, sintetizând motivele și aspirațiile sale în raport cu propunerea sa de candidatură.

Din comunitate, pentru comunitate

„M-am născut în Voiniceni, apoi m-am mutat în Târgu Mureș, unde am stat 18 ani și, acum trei ani, mi-am spus că, totuși, m-aș întoarce acasă. Pentru mine – și am spus-o întotdeauna – acasă e Voiniceni. De asta aș vrea ca lucrurile să fie altfel”, a afirmat Alina Togănel.

Apoi, aceasta și-a anunțat calitatea de candidat independent, urmată de semnalizarea unor probleme regăsite în satul – respectiv, comuna – din care face parte.

„Mi-aș dori doar ca lucrurile să se schimbe. Să facem o echipă de tineri care au o altă viziune. Avem în zona metropolitană cinci localități din comună și nu mi se pare normal ca comuna noastră să arate așa cum arată. Suntem la 50 de metri de tabla cu „Târgu Mureș”. Când aud că suntem la 12 km de centru, mi se face rău. Avem tabla cu „Târgu Mureș”, iar în primii 50 de metri avem prima casă din comuna Ceuașu de Câmpie. Nu e normal ca în 2024 să nu ai un trotuar, să nu ai o canalizare, să nu ai un asfalt, să nu ai o școală sau o grădiniță cu program prelungit – acestea sunt puncte cheie. În momentul în care mi-am proiectat casa, am cerut să fie incorporată și o fosă. Doamnei care a realizat proiectul nu-i venea să creadă că ne aflăm la o aruncătură de băț de oraș și nu avem canalizare. Suntem în 2024 – nu e normal. Am început să umblu la grădinița din Voiniceni acum 40 de ani. Pe vremea aceea, aveam două hinți și un balansoar. Dacă te duci acum și te uiți, mai avem doar suportul lor. Când intri în curtea aceea, te pălește groaza; nu este nici măcar gard. Copilașii aceia mici vor rămâne cu amintirea aceasta, care nu e cea mai bună – e o amintire jalnică. Mi-aș dori să văd în parcul acela o hintă, un tobogan… Dacă voi avea un nepoțel, o nepoțică, nu voi avea pe unde să îl plimb. Toate aceste lucruri nu duc în bine. Tot ce îmi doresc e să deschidem mintea oamenilor.”, a transmis Alina Togănel.

Îndemn la vot: „Pentru schimbarea aceasta am nevoie de fiecare om”

„Sunt oameni care au rețineri. Și de ce au aceste rețineri? Se gândesc probabil că poate nu voi câștiga și atunci își pun întrebarea: „Ce facem atunci? Ni-i punem pe cei de la conducere în cap?” Ce vreau eu să spun este că nu am să duc niciodată o campanie murdară. Nu mă interesează ce s-a făcut, nici ce nu s-a făcut în comunitatea noastră mare. M-am săturat ca lumea să ne considere ușor de manipulat. Ar fi cazul să ne trezim, dar nu pot face asta singură. Pentru schimbarea aceasta am nevoie de fiecare om din fiecare sătuc și din fiecare casă.

Am făcut niște calcule; am luat estimările și statisticile de la ultimele alegeri: cu dreptul de vot în comuna noastră sunt undeva la 5000 de oameni. Au fost prezenți la vot în jur de 50%. Ce vreau eu să fac este să scot cealaltă jumătate din case, să-i fac să vină la vot, pentru că fiecare vot contează. Nu mă placi pe mine, nu-l placi pe celelalt? Atunci pune ștampila pe toți, dar vino și votează! Hai și exercită-ți dreptul de a vota! La noi, la români, este destul de simplu: stăm în fața televizorului, pe pat, confortabil și pe Facebook ne prezentăm ca cei mai adevărați români. Dar în viața reală… lăsăm de dorit. Asta vreau să fac în comunitatea noastră: să-i adun pe toți și să fie conștienți că nu ne vindem votul”, a adăugat Alina Togănel.

Început și aspirații

„Niciodată nu am fost o persoană care să iubească politica, nu am simpatizat un partid, dar îmi doresc ca lumea să înțeleagă că nu râvnesc după putere. Eu vreau să ajung acolo și să fac lucrurile cum ar trebui făcute și cum ar fi trebuit făcute cu ani în urmă. Ca să faci bine, în primul și în primul rând trebuie să fii ales, să ai oameni alături. În viața politică au fost mereu furtuni și vijelii – vreme bună n-a fost niciodată. Tot ce vreau să fac, vreau să fie fairplay, să las loc de „Bună ziua!”, să aduc confort. Dacă oferi oamenilor tăi confort, oamenii îți vor răspunde „Prezent!” și mâine și poimâine și peste o lună și peste un an.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am; nu fac asta nici pentru funcție, nici pentru salariu, nici pentru scaunul cald. Vreau să rămână ceva în urma mea și când mă plimb cu nepoții de mână, să le pot arăta și spune: „Uite, asta s-a făcut în mandatul lui buni! Uite, asta a reușit buni să facă”. Mi-e foarte ușoară viața în momentul de față – am un business, am tot ce-mi trebuie și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu.”, a declarat aceasta.

Importanța întoarcerii „acasă”

„Am o vorbă: Dumnezeu mi-a rânduit de fiecare dată locul și m-a așezat acolo unde trebuie să fiu. În anul 2000, în 10 ianuarie am fost suplinitoare, cadru didactic, chiar la mine în sat. Pentru mine a fost cireașa de pe tort; să te întorci în satul tău, să fii un cadru didactic în satul tău – chiar dacă eram suplinitoare – pentru mine a însemnat enorm. Anul următor am fost în Porumbeni, anul celelalt în Culpiu, dar din cauza navetei foarte grele și din cauza faptului că aveam șapte copii în patru clase am renunțat. Nu am renunțat pentru că mi-a fost greu. Doar pentru a avea continuitate sau o catedră… nu am putut să-mi calc peste principii. Am ajuns ca în orele de sport, de muzică să facem ore de limba română, de matematică, de istorie. Nu m-a lăsat sufletul – eram între ciocan și nicovală și m-am rugat la Dumnezeu să-mi găsesc locul. De asta și acum, dacă va fi să fiu acolo, voi fi. Dacă Dumnezeu rânduiește, cu siguranță locul meu va fi acolo. Și dacă nu, înseamnă că nu trebuie să fiu acolo. N-am ținut niciodată cu dinții de ceva”, a conchis Alina Togănel.

Alexandra BORDAȘ