Ziua Mondială de Rugăciune, la Biserica Evanghelică C.A. Reghin

Distribuie

Biserica Evanghelică din Reghin a fost gazda unei noi seri de suflet organizată cu prilejul Zilei Mondiale de Rugăciune. Această zi cu totul specială este marcată la Reghin începând cu anul 1994, cu implicarea Bisericii Evanghelice, care vineri, 1 martie, a marcat un nou moment dedicat Zilei Mondiale de Rugăciune a Femeilor Creștine.

„Vineri, 1martie, femeile din Reghin s-au adunat la Biserica Evanghelică pentru rugăciune. Aici a avut loc sărbătorirea slujbei în limba germană pentru Ziua Mondială de Rugăciune.Este un eveniment creștin care se organizează de către femei din întreaga lume pentru a se ruga în mod special împreună pentru nevoile unei țări. Se ține mereu în prima vineri a lunii martie. Anul acesta a venit ordinea slujbei din Palestina. Creștinii au fost îndemnați să se roage sub mottoul „Uniți prin legătura păcii“. Pacea care ne leagă pe toți, chiar și în vreme de război o primim de la Domnul nostru Isus Christos, în numele căruia ne rugăm la Dumnezeu. Cuvântul biblic din care este inspirat și mottoul este din epistola către Efeseni unde scrie așa: Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți”, a precizat Martina Zey, membru în comitetul de organizare.

Marcată în prima zi de vineri a lunii martie, Ziua Mondială de Rugăciune își are originile în secolul al XIX-lea, atunci când femeile creșține din Canada și Statele Unite au început să se implice în misiuni de încurajare a rugăciunii personale, deplasându-se și în alte părți ale lumii. În această zi a lunii martie, de la răsăritul soarelui până la apusul său, pe întregul glob se adună, an de an, tot mai mulți credincioși pentru o rugăciune comună. Programul este pregătit de femei, dar invitația la rugăciune se adresează tuturor. În România, a fost marcată pentru prima oară în 1971, la Sibiu. În 1993, s-a înființat Forul Ecumenic al Femeilor Creștine din România, iar prima slujbă a fost oficiată în 1993, la București. În prezent, este organizată de asociațiile de femei ale bisericilor și de comitetele ecumenice locale în peste 200 de localități.

„Credința și nădejdea în Dumnezeu trece de orice bariere și granițe geografice sau politice stabilite de om. Rugăciunea unește creștinii oriunde ar fi în lumea această. Dumnezeu să ne asculte glasul ridicat către El și să primească rugăciunea pentru pace și dreptate din întreaga lume”, a subliniat Martina Zey.