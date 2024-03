Bilanț excepțional pentru agricultura mureșeană

Distribuie

Conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș a anunțat recent, prin intermediul unui comunicat de presă, că în decursul anului agricol 2023 de pe terenurile agricole din județul Mureș s-au obţinut 894.150 de tone de cereale, iar din acestea 193.850 de tone de grâu, 646 de tone de secară, 50.682 de tone de orz şi orzoaică, 13.220 de tone de ovăz şi 621.552 de tone de porumb boabe.

Plus la toate culturile

Conform sursei citate, în anul 2023 în județul Mureș la floarea soarelui s-a înregistrat o producţie de 34.495 de tone, la soia boabe 15.589 de tone, la sfecla de zahăr 106.585 de tone, la tutun 67 de tone, la cartofi 116.380 de tone, la legume 145.261 de tone, iar producţia de pepeni verzi şi galbeni a fost de 1.795 de tone.

”Faţă de anul 2022 s-au obţinut producţii superioare la toate culturile, astfel, la cereale boabe (plus 266.838 de tone; plus 42,5%), această creştere datorându-se în principal producţiei de orz și orzoaică, care a crescut cu 125,1% (plus 28.164 de tone), producției de grâu (plus 63,1%; plus 74.979 de tone), producției de secară (plus 35,7%; plus 170 de tone), producției de porumb boabe care a fost cu 33,7% mai mare faţă de cea obţinută în anul precedent (plus 15.6502 de tone), dar și producţiei de ovăz (plus 13,4%; plus 1.564 de tone). Creşteri semnificative ale producţiei se mai înregistrează la sfeclă de zahăr (plus 9.1620 de tone; plus 612,2%), cartofi (plus 83.959 de tone; plus 259,0%), la soia boabe (plus 8.589 de tone; plus 122,7%), la legume (plus 79.540 de tone; plus 121,0%) și la floarea soarelui (plus 6.661 de tone; plus 23,9%)”, a informat conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș.

Producția principalelor produse agricole (tone)

2022 2023

Grâu 118.871 193.850

Secară 476 646

Orz, orzoaică 22.518 50.682

Ovăz 11.656 13.220

Porumb boabe 465.050 621.552

Floarea soarelui 27.834 34.495

Sfeclă de zahăr 14.965 106.585

Tutun 42 67

Cartofi 32.421 116.380

Legume 65.721 145.261

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Mureș)

Producția de fructe (tone)

2022 2023

Mere 27.613 39.325

Pere 1.116 5.692

Prune 8.864 13.771

Caise și zarzăre 135 378

Piersici 97 435

Cireșe și vișine 1.708 1.480

Nuci 1.764 6.973

Căpșuni 212 555

Struguri 3.540 5.929

(Sursa: Direcția Județeană de Statistică Mureș)

Alex TOTH

Foto: https://www.freepik.com/