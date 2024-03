UMFST Târgu Mureș, invitație către operatorii economici interesați de Consorțiul ERGOPOLIS

Distribuie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureş a invitat, miercuri, operatorii economici să participe ca parteneri în cadrul consorţiului regional integrat pentru învăţământul dual ERGOPOLIS, pentru care a accesat o finanţare în valoare de aproape 30 milioane euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Proiectul se implementează în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C15, Reforma 4, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate. Consorţiul este constituit în baza unui acord de parteneriat la nivel regional, cu o durată de minimum 15 ani, formă de asociere fără scop patrimonial. Principalele avantaje pentru operatori în urma implicării în acest proiect sunt stabilirea, împreună cu instituţiile de învăţământ, a calificărilor vizate prin proiect, stabilirea criteriilor de angajare a absolvenţilor formaţi în baza contractelor de pregătire practică, decontarea prin proiect a cheltuielilor ce intră în responsabilitatea operatorilor economici, conform Ordinului 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual”, a informat UMFST Târgu Mureş, pe site-ul propriu.

UMFST Târgu Mureş, în calitate de lider de consorţiu, alături de 11 parteneri din mediul public şi privat, propune dezvoltarea şi dotarea unui campus profesional integrat ERGOPOLIS, care să contribuie la dezvoltarea învăţământului profesional, atât prin creşterea numărului de domenii, de calificări şi de absolvenţi, cât şi prin asigurarea unui parcurs educaţional pentru elevii înscrişi în învăţământul dual.

Potrivit UMFST Târgu Mureş, învăţământul dual îmbină instruirea tradiţională cu experienţa practică, oferind adolescenţilor şi tinerilor şansa de a-şi transforma pasiunea într-o meserie, dar şi oportunitatea de a urma un parcurs educaţional complet. De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită absolvenţilor învăţământului dual de nivel preuniversitar continuarea studiilor în învăţământul universitar.

„În urma analizei de nevoi realizată de către UMFST, s-au identificat următoarele domenii în care vor fi pregătiţi elevii şi/sau studenţii: Mecatronică, Inginerie medical, IT, Chimie, Electrotehnica, Construcţii civile, Inginerie mecanică, Automatizări. Calificările vor fi stabilite împreună cu operatorii economici selectaţi. Operatorii economici interesaţi vor alege cel puţin un domeniu din cele de mai sus şi se vor asigura că au desfăşurat activităţi economice minim un an în domeniul respectiv, având cod CAEN autorizat şi venituri reflectate în bilanţul contabil. În cazul în care optaţi pentru mai multe domenii, cerinţa se aplică pentru fiecare dintre acestea. În pregătirea elevilor şi studenţilor se vor folosi şi metode sau instrumente de predare digitale”, a arătat UMFST.

Proiectul ERGOPOLIS este finanţat prin PNRR, având o valoare de 148.196.945,65 lei (TVA inclus), adică 29.950.097 Euro, din care valoare nerambursabilă de 122.545.632,60 lei (24.766.199 Euro), potrivit contractului semnat în luna octombrie 2023, cu Ministerul Educaţiei.

Campusul ERGOPOLIS va fi construit pe o suprafaţă de 2 hectare aparţinând UMFST şi va fi constituit din trei corpuri de clădire.

Un corp va fi centrul de învăţământ liceal şi universitar tehnic şi va cuprinde laboratoare TCM şi SPD, laboratoare de proiectare şi fabricaţie asistate de calculator, ateliere de maşini unelte, de prelucrare, de toleranţe şi control, de injectare a materialelor termoplastice, laboratoare şi ateliere destinate învăţământului dual în automatică şi informatică, laboratoare de tehnică medicală, laboratoare de energii regenerabile şi de reţele electrice inteligente. În corpul 2 va fi un cămin şi o cantină pentru elevi şi studenţi, iar al treilea corp cuprinde un centru de învăţământ, sportiv şi de recreere.

ERGOPOLIS este considerat a fi unul dintre cele mai importante proiecte ale universităţii, nu doar prin valoarea sa, ci şi prin impactul pe termen lung pe care îl va avea asupra învăţământului tehnic şi a dezvoltării industriale din regiune.

(www.agerpres.ro)