FOTO – Nouă stație de pompieri la Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș. „Un proiect de mare anvergură”

Consiliul Județea Mureș, în parteneriat cu Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș, a organizat o conferință de presă cu prilejul inaugurării noii Stații de Pompieri din cadrul Aeroportului „Transilvania” Târgu Mureș. Astfel, joi, 7 martie, jurnaliștii au fost invitați la evenimentul de punere în funcțiune a Remizei PSI din cadrul aeroportului.

„Am reușit să finalizăm acest proiect de o anvergură mare pe Program Operațional de Infrastructură Mare, astăzi inaugurând doar prima fază a proiectului, fiind vorba de construcția Remizei PSI a aeroportului, care va deservi situațiilor de urgență. Această remiză este absolut necesară aeroportului și pentru buna funcționare a acestuia, fiind, bineînțeles, o condiție a autorizării Aeroportului Târgu Mureș”, a deschis conferința de presă președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

„Este o clădire frumoasă și dotată cu toate cele necesare, însă eu am speranța că niciodată nu va fi nevoie de folosirea utilajelor care se află în interiorul ei, sperăm să nu existe situații de urgență. Cu toate acestea, o astfel de remiză are nevoie de oameni foarte bine pregătiți pentru orice situație și de unelte moderne pe care să se poată baza, tocmai pentru a putea interveni în timp util și să salveze vieți dacă nevoia o cere”.

Noua remiză PSI de pe Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș are spații pentru gararea unui număr de trei autospeciale de stins incendii și două ambulanțe, alături de alte spații conexe pentru personalul de specialitate care să acționeze în situații de urgență 24 din 24 de ore.

„Spațiul pentru garare este destul de mare, adăpostind un număr de trei autospeciale. Două dintre acestea au fost achiziționate din timp de către CJ Mureș din fonduri proprii, iar cea de-a treia autospecială este una dotată conform cerințelor speciale ale unui aeroport, aceasta fiind achiziționată prin fonduri atrase de POIM. Clădirea oferă sală de ședințe, centru operațional, sală pentru gestionarea situațiilor de urgență, vestiare, grupuri sanitare, sală de antrenament și cabinet de consiliere psihologică pe lângă spațiul de garare”, a enumerat Péter Ferenc.

Proiect de peste 8 milioane de lei, urmat de alte două proiecte de anvergură

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare și are o valoare de peste 8 milioane lei, dintre care 98% provin din fonduri nerambursabile, potrivit președintelui CJ Mureș.

„Rolul Consiliului Județean Mureș în cadrul acestui proiect s-a încehiat, de aici încolo va fi preluat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș. Rolul nostru a fost de a construi și de a echipa corespunzător această clădire. Proiectul a fost finanțat prin programul POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) 2014-2020 și are o valoare totală de 8,2 milioane de lei, aici referindu-ne strict la construirea clădirii, fără să adăugăm utilajele și forța de muncă. 98% din suma totală sunt fonduri nerambursabile atrase prin POIM, 2% fiind aportul propriu al Consiliului Județean Mureș”, a explicat președinteșe Consiliului Județan Mureș.

Pe lângă construirea și dotarea Remizei ISU, dar și a dotării terminalelor cu noi sisteme de securitate, în acest an se vor realiza alte două investiții majore la aeroport, a precizat Péter Ferenc. „Programul din care face parte acest proiect este mult mai amplu, acesta fiind doar prima fază dusă la bun sfârșit. Programul în întregime are o valoare totală de 30 de milioane de euro, urmând să vedem în ce fază a construcției se află celelalte două obiective, și anume: parcarea aeronavelor cu o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați, spațiu suficient pentru gararea a cinci aeronave de mari dimensiuni, iar cea mai importantă investiție fiind terminalul de pasageri. Acesta va avea 10.000 de metri pătrați, dublând capacitatea actuală a terminalului deja existent, având capacitatea de 1.000 de pasageri. Sperăm că până la sfârșitul lunii iunie 2024 vom putea preda către pasageri și noul terminal și partea de parcare a aeronavelor, astfel aeroportul va putea oferii servicii mai calitative. La finalul proiectului, am speranța că și societățile comerciale care operează zboruri să vină înspre Târgu Mureș, având în vedere că vom putea oferi altfel de servicii”.

În completarea lui, Directorul general și președinte al CA al Aeroportului „Transilvania„ Târgu Mureș, Peti András, a adus explicații suplimentare în ceea ce privește finanțarea proiectului și împărțirea banilor în funcție de cerințe. „Sunt trei proiecte europene câștigate la nivelul aeroportului, iar Remiza PSI s-a construit în cadrul unuia dintre acestea, un proiect noneconomic; care intră în obligația statului. Pe lângă construcția clădirii există și o componentă de achiziționare de echipamente de securitatea aeroportuară, ambele achiziții făcând parte din același proiect cu finanțare europeană nerambursabilă. Astfel, în total, echipamentele de securitate plus Remiza PSI au o valoare de 20 de milioane de lei”.

Acesta a adăugat că platforma de îmbarcare/debarcare și terminalul de pasageri fac parte dintr-un alt proiect, de această dată de tip economic, cu o valoare de 130 de milioane de lei, iar un al treilea proiect pentru cumpărarea de echipamente cu o valoare totală de 15 milioane de lei.

Text: Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN