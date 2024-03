Anunț surpriză făcut de Dan Mașca (POL Târgu Mureș): ”Mă interesează să ajung viceprimar part time”

Distribuie

Liderul Partidului Oamenilor Liberi (POL) Târgu Mureș, omul de afaceri Dan Mașca, a anunțat în urmă cu câteva zile, în cadrul unui podcast, că după alegerile locale din luna iunie a acestui an își dorește să ocupe funcția de ”viceprimar part time” al municipiului reședință de județ.

Invitat la podcastul ”Povești de viață” realizat în data de 4 martie de către Doru Borșan, pe platforma www.msnews.ro, cel mai important reprezentant al ”oamenilor liberi” din Târgu Mureș, Dan Mașca, a făcut următorul anunț: ”Pe mine mă interesează în Consiliul Local să ajung viceprimar part time.”

”Oamenii care fac treaba cu adevărat în Primărie sunt angajații”

Ulterior, Dan Mașca a explicat viziunea sa vis-a-vis de postul de viceprimar part time: ”Au fost niște viceprimari în funcție care nu aveau nicio atribuțiune. 100%. Marius Ichim, pe vremea lui Florea, și Ionela Ciotlăuș la un moment dat. Să ne gândim puțin: dacă nu are nicio atribuțiune, omul acela pentru ce ia salariul?!”.

”La ora actuală avem la Târgu Mureș un administrator public, city manager se numește în engleză. A primit de la viceprimarul PNL-ist niște atribuțiuni, acum un an de zile. Dau un exemplu. Deci acel viceprimar PNL-ist are mai puțin de lucru. La noi în privat, când cineva are mai puțin de lucru înseamnă că trebuie să-i reduci norma”, a adăugat Dan Mașca.

Un alt argument prezentat de către Dan Mașca în susținerea ideii sale de ”viceprimar part time” este că atât primarul, cât și viceprimarii, asigură doar viziunea instituției, iar munca efectivă este prestată de către cei 800 de angajați ai instituției.

”Ai doi viceprimari, plus un city manager. Plus 800 de angajați în Primărie, care fac treaba de fapt. Oamenii care fac treaba cu adevărat în Primărie sunt angajații aceia, plătiți 8 ore pentru asta. Noi asigurăm o viziune. Radu (Radu Bălaș – n.a.) dacă iese primar, el asigură o altfel de viziune față de cei care au fost până acum. Suntem într-adevăr unici în România, ce am făcut noi și prin ce facem noi aducem această unicitate”, a explicat liderul POL Târgu Mureș.

Negocieri abordate cu optimism

Referindu-se la pârghiile pe care le va utiliza pentru a încerca să devină „viceprimar part time”, în cazul în care va accede în Consiliul Local Târgu Mureș, Dan Mașca a subliniat că va negocia în acest sens: ”Noi spunem așa: eu o să mă duc, o să le explic acestor oameni (viitorii consilieri locali – n.a.), celor care îi vor vota pe ceilalți, care vor fi în Consiliul Local și care îi vor reprezenta pe acei cetățeni care zic: nu vrem să votăm POL. Și noi spunem: foarte bine, să fie cât mai multe opțiuni la votanți. Și noi spunem: ok, ideea POL poate că e bună și poate merită să fie unul ca Dan Mașca viceprimar pe transformare digitală. Cu 4 ore. O să decidă. Poate că nu.”

Fotoliul de viceprimar, atribuit doar cu girul UDMR

În prezent, Consiliul Local Târgu Mureș este alcătuit din 23 de mandate de consilieri locali, care sunt distribuite astfel din punct de vedere politic: 11 – UDMR, 4 – PNL, 2 – PMP, 2 – Pro România, 2 – PSD, 2 – POL.

Cel mai probabil, UDMR își va menține supremația în Consiliul Local Târgu Mureș și după alegerile locale din iunie 2024, astfel încât din punct de vedere al matematicii politice, orice funcție actuală sau ulterioară de viceprimar este/va fi atribuită doar cu girul ”Lalelei”.

Alex TOTH