Personalitate a Sănătății mureșene, înscriere în AUR

Fostul președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi Mureș, dr. Mirela Gaston, a anunțat joi, 7 martie, cu prilejul unei conferințe de presă, că s-a înscris o Organizația Județeană Mureș a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

”Sunt medic stomatolog, cu peste 40 de ani experiență, am fost președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi Mureș, timp de patru mandate. Nu am mai făcut politică, dar acum am decis să mă implic în AUR pentru că este un partid cu dorință de a face lucruri bune pentru țară. Am venit aici cu speranța că vom putea face o schimbare și în sistemul medical, acolo unde m-am confruntat cu probleme, cu precădere în ultimii ani. Mai precis, conducerea centrală a Colegiului Medicilor a îngrădit autonomia decizională a colegiilor locale, a încercat inclusiv să le ia din competențele profesionale. Din păcate, există și în sistemul de sănătate multe personaje fără coloană vertebrală. Am organizat în august 2023 o întâlnire, la Târgu Mureș, cu stomatologii din țară care erau dornici să facă o schimbare și mai multe proteste pe parcursul anului trecut. Din păcate, aceste acțiuni s-au lăsat cu sancțiuni abuzive din partea Colegiului Medicilor Stomatologi”, a declarat dr. Mirela Gaston.

Alex TOTH