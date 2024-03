Young Woman Caught Cold Or Flu Illness. Portrait Of Unhealthy Girl blowing her nose

Situația epidemiologică a județului Mureș, oferită de DSP Mureș Distribuie Creșterea temperaturilor ca urmare a instalării primăverii are consecințe favorabile pe toate planurile, inclusiv în ceea ce privește situația epidemiologică înregistrată la nivelul județului Mureș, căci se semnalează tot mai puține cazuri de viroze, gripe și pneumonii. Concret, conform statisticilor oficiale furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș prin intermediul directorului executiv Iuliu Moldovan, în săptămâna 4-10 martie au fost semnalate 2611 cazuri de viroze, soldate cu 31 de internări, 993 de cazuri de pneumonie, din care 105 au necesitat spitalizare, respectiv 40 de cazuri de gripă, soldate cu 6 internări. M.R. Sursa foto: Freepik

