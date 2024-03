Baschet: Victorie în deplasare

Distribuie

Prima etapă din faza a doua a campionatului Ligii 1 la baschet masculin, unde se întâlnesc doar echipele satelit a debutat pentru echipa CSM Târgu Mureș cu un meci la Oradea.

Potrivit CSM Târgu Mureș, rezultatul meciului a fost următorul:

CSM CSU 2 Oradea – CSM 2 Târgu Mureş: 55-79 (10-18, 12-21, 15-22, 18-18)

Marcatorii echipei noastre din cadrul acestui meci au fost: Cristian Mureşan 22 puncte (4×3) + 10 recuperări, Kiss Roland 19 (5×3), Szilveszter Botond 9 (1×3), Major Koppány 8 p + 9 (!) recuperări, Robert Trif 6, Bot Róbert 6 (2×3), Răducu Blaga 3, Patrick Ghiţă 2, Filip Togănel 2 și Pap Zoltán 2.

„Am început meciul cu o structură mică și, deși au fost multe ocazii ratate, intensitatea noastră nu a scăzut. Am aruncat 9 din 13 de la trei puncte în a doua jumătate a primului sfert și în sfertul doi, după situații foarte bune. La un moment dat, în repriza a doua, Oradea s-a apropiat la mai puțin de 15 puncte, dar noi am răspuns bine și am recuperat avantajul mare. Am făcut un joc solid și cu o atitudine foarte bună, pe care vrem să o continuăm și să servim publicul nostru acasă, în loc să ne plimbăm pe teren. Dacă analizăm un pic mai profesional, de data aceasta, schimburile noastre defensive au fost excelente și am avut puțin câte un parţial de 8-0 după toate cele trei time-out-uri cerute. Acestea au fost momentele decisive. Felicitări echipei, aceasta este mentalitatea din deplasare de care vom avea nevoie în continuare”, a declarat antrenorul Péter Faragó.

(D.C.)