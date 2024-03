FOTO/VIDEO – Cupa Presei la TIR, sărbătorită cu ocazia Zilei Poliției Române

Distribuie

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a organizat vineri, 22 martie, cu ocazia „Zilei Poliției Române”, care se serbează anual în data de 25 martie, tradiționala Cupă a Presei la TIR. Evenimentul a avut loc la Poligonul de tragere „Marksman” din localitatea Sântioana de Mureș începând cu ora 09:30.

Reprezentanții presei locale Mureș au fost invitați de către IPJ Mureș să participe la Cupa Presei la TIR, un eveniment devenit deja tradiție în rândul reporterilor mureșeni. Astfel, aceștia au participat la un concurs de TIR cu arma, moment care marchează împlinirea a 202 ani de existență a Poliției Române, având în vedere că la data de 25 martie se serbează anual polițiștii români.

„Vă mulțumim că și în acest an ați decis să ne fiți alături în preajma Zilei Poliției Române pentru a marca împreună cei 202 ani de istorie și tradiție în slujba cetățenilor. Pentru că ne dorim să aducem și această activitate la rangul de tradiție, am ales să organizăm ediția din anul acesta a Cupei Presei la TIR pentru a descoperi împreună cei mai buni trăgători din rândurile reprezentanților presei mureșene. Cu ocazia acestui eveniment ne manifestăm, totodată, aprecierea pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului în activitatea de informare corectă și promptă a opiniei publice, în activitatea de transmiterea mesajului instituțional și de implicare activă în evenimentele publice organizate până în prezent. Ne dorim ca această colaborare să dăinuie cel puțin încă alți 202 ani în folosul celor pe care am ales să îi protejăm. Astăzi informația înseamnă putere, prevenție și siguranță”, a transmis, la începutul competiție, purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș, inspector de poliție Alexandra Luca.

De la dreapta la stânga: Purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș, inspector de poliție Alexandra Luca, adjunctul șefului de poliție al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, comisar-șef de poliție Cătălin Rădulescu, președintele Asociației Internaționale a polițiștilor IPA Regiunea 1 Mureș, comisar-șef de poliție Lucian Roiban și subcomisar de poliție Cosmin Costea, din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională

Concurs „aprig” între reprezentanții presei mureșene

„Cu prilejul competiției de astăzi urmărim întărirea coeziunii între participanți, dezvoltarea spiritului de competiție și respectarea normelor de fairplay, de altfel, principii care au fost atent urmărite de către organizatori. Competiția din acest an cuprinde două probe: proba cu pistol BEREtTA PX4 STORM și proba cu pistol Mitralieră calibru 7,62 X 39 mm, clasamentul fiind individualizat pentru fiecare dintre acestea. Domnul subcomisar de poliție Cosmin Costea, din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională, va efectua instructajul sesiunilor de tragere”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Alături de purtătorul de cuvânt, la începutul competiției, s-au aflat și adjunctul șefului de poliție al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, comisar-șef de poliție Cătălin Rădulescu, președintele Asociației Internaționale a polițiștilor IPA Regiunea 1 Mureș, comisar-șef de poliție Lucian Roiban și subcomisar de poliție Cosmin Costea, din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională.

Concursul s-a desfășurat cu susținerea celor două probe în paralel. Au participat 14 reprezentanți din presa mureșeneană, ghidați și supravegheați în permanență de subcomisarul de poliție Cosmin Costea și gazda evenimentului.

La încheierea concursului, premiile au fost înmânate de către inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Constantin Mihalache. „Vă mulțumesc, în numele IPJ Mureș, pentru sprijin și colaborare și felicitări câștigătorilor”, le-a transmis acesta reprezentanților presei și, implicit, câștigătorilor.

Astfel, câștigătorii au fost:

Proba Pistol Beretta PX4 STORM – calibru 9 X 9 mm

Locul I – Sorin Tanțoș;

Locul II – Răzvan Matei;

Locul III – Răzvan Pop;

Mențiunea I – Horațiu Sermeșan;

Mențiunea II – Cristian Teodorescu.

Proba Mitralieră – calibru 7,62 X 39

Locul I – Florin Dobrater;

Locul II – Răzvan Matei;

Locul III – Barna Borbath;

Mențiunea I – Sorin Tanțoș;

Mențiunea II – Răzvan Pop.

„La mulți ani Poliției Române! Mă bucur că astăzi am reușit să ne întâlnim aici, atât colegii din presă, cât și colegii din structurile MAI. Eu zic că am avut o zi norocoasă și am nimerit cumva ținta cu punctajul de 10 de mai multe ori. Este, totuși, destul de greu, trebuie să ai o zi bună, să îți funcționeze totul bine, să îți dorești, să te concentrezi și, bineînțeles să ai noroc. Mă bucur că am făcut-o alături de colegii mei de presă și că am fost uniți și fairplay indiferent de rezultate”, a spus câștigătorului probei de TIR cu Pistol Beretta, Sorin Tanțoș.

„Nu sunt un pușcaș și nici nu am fost vreodată, însă, cred că astăzi am fost mai concentrat ca de obicei și clar am făcut mai mult decât anul trecut când „am reușit” să mă plasez pe ultimul loc. Eh, uite că cei din urmă vor fi cei dintâi. Până la urmă cred că avem nevoie să fim prieteni cu cei cu care lucrăm și felicit Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru toate activitățile pe care le fac”, a transmis câștigătorul probei de TIR cu Pistolul Mitralieră, Florin Dobrater.

Reprezentanții IPJ Mureș vor sărbători Ziua Poliției Române luni, 25 martie, la Cetatea Medievală din Târgu Mureș, între orele 11:00 – 13:00, unde va fi organizată „Ziua Porților Deschise” și unde vizitatorii se pot informa corespunzător despre „cum este să fii polițist”.

Text: Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN