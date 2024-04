Singurul primar USR mureșean, pas către alt partid politic

Distribuie

Primarul USR al comunei Ațintiș, Jakab János István, a declarat marți, 2 aprilie, pentru cotidianul Zi de Zi, că la alegerile locale din 9 iunie va candida pentru a obține un nou mandat, al doilea, din partea Partidului Social Democrat.

”Pe plan național m-am înțeles cu toți colegii din USR. Îi respect pe toți colegii cu care am colaborat, dar ca să faci ceva îți trebuie o echipă la nivel de județ. O echipă pe care nu am avut-o. La nivelul județului Mureș nu am avut din păcate o astfel de echipă. Ca să poți realiza ceva îți trebuie o echipă, iar eu am fost singurul primar USR din Mureș, fără sprijin politic. M-am simțit foarte izolat și am ales Partidul Social Democrat pentru că am văzut că are o echipă mare, unită. De asemenea, am ales PSD pentru că este un partid aproape de cetățenii din zona rurală”, a explicat Jakab János István, singurul primar din legislatura 2020-2024 al Uniunii Salvați România de la nivelul județului Mureș.

Referindu-se la șansele sale de a fi reales în funcția de primar al comunei Ațintiș, Jakab János István a precizat următoarele: ”Vom vedea ce vor decide cetățenii. Alegerile vor fi libere, iar conform realizărilor pe care le-am reușit sper ca cetățenii să decidă candidatul cel mai bun.”

Alex TOTH