Arta mureșeană. INTERVIU cu Timár Zsolt, fotograf pasionat de peisaje și de fotografia socio-etnografică

Timár Zsolt s-a născut în 1983, în Mediaș, iar pasiunea sa pentru fotografie s-a devoalat încă din copilărie: „Am început să fac fotografii cu un aparat foto Zenit 12”, a povestit artistul. Iubitor al naturii – unul din principalele sale „puncte de atracție” în ceea ce privește fotografia –, acesta face parte din clubul foto târgumureșean „Marx József”, în cadrul căruia și-a putut explora pasiunea, care pentru el se prezintă asemenea unui amestec între „evadare, pasiune și relaxare, inspirație și creativitate”. Cu prilejul expoziției sale foto intitulate „Insule” din 4 aprilie, găzduită de Casa Bernády György, Timár Zsolt și-a dat din nou întâlnire cu publicul mureșean spre a se bucura de frumusețea peisajelor uimitoare din Islanda și Norvegia și de câteva imagini din Tenerife și Insulele Azore.

Timár Zsolt: De-a lungul anilor, am evoluat și am învățat continuu despre fotografie. Cu mândrie pot spune că în 2017 m-am alăturat clubului foto „Marx József” din Târgu Mureș. De atunci, am participat la expoziții locale și internaționale organizate de club, unde am putut prezenta publicului lucrările mele. Aceste evenimente nu doar oferă oportunitatea de a expune creațiile mele artistice fotografice, ci și inspirația pentru a continua explorarea și dezvoltarea potențialului în fotografie de peisaj. Fotografia de peisaj este expresia mea artistică. Prin obiectivul camerei mele, îmi place să surprind frumusețea munților, câmpurilor și râurilor. Jocul luminii soarelui, farmecul culorilor și unicitatea momentelor mă inspiră mereu. Când fotografiez peisaje, mă simt liniștit. În natură găsesc sursa păcii și armoniei. De la răsăritul soarelui până la apus, fiecare clipă are valoarea ei. Privind peisajul de la înălțime, priveliștea este uluitoare. Fotografia cu drona îmi deschide noi dimensiuni și îmi oferă posibilitatea de a vedea și imortaliza peisajul dintr-o perspectivă complet diferită.

Reporter: Ce este fotografia pentru dumneavoastră?

T.Z.: Fotografia pentru mine este o evadare, pasiune și relaxare, inspirație și creativitate. Această pasiune vine odată cu dragostea mea pentru a explora natura și locuri mai greu accesibile pe care le transcriu în fotografie.

Rep.: Ce tip/stil de fotografie vă pasionează?

T.Z.: Practic fotografia de peisaj și fotografia socio-etnografică.

Rep.: Ați studiat această artă?

T.Z.: Am făcut un curs de fotografie la școala de fotografie Image Art din Sibiu din plăcere și pentru aprofundarea cunoștințelor mele.

Rep.: Vorbiți-mi despre expoziția „Insule” ce a avut loc joi, 4 aprilie.

T.Z.: Fotografia pentru mine nu se rezumă doar la capturarea momentelor. Este despre păstrarea amintirilor și a emoțiilor vii. Colecția prezentată aici este o expresie minunată a iubirii mele pentru natură și a frumuseții pe care fotografia o poate reda. Această expoziție prezintă predominant peisaje uimitoare din Islanda și Norvegia, și câteva imagini din Tenerife și Insulele Azore. Islanda este favorita mea dintre țările nordice. Peisajele sunt fascinante, cu roci vulcanice și ghețari. Culorile întunecate ale lavei, albastrul ghețarilor și nuanțele vii ale zonelor geotermale formează un tablou magic. În Islanda, am vizitat cele mai spectaculoase locații de-a lungul Ring Road-lui și am reușit să explorăm și câteva locuri uimitoare din interiorul insulei, care sunt mai greu accesibile. Cred că acestea sunt cele mai impresionante locuri pe care insula le poate oferi. Din regiunea insulelor nordice a Norvegiei, veți putea admira câteva fotografii surprinse de la Lofoten până la Senja și Vesterålen. Sper ca această expoziție să vă fie inspirație și poate să vă încurajeze să vă aventurați în lumea insulelor.

Rep.: Care este motivația din spatele acestei expoziții?

T.Z.: Motivația mea vine de la ideea de a arăta diferite culturi și comunități, de a evidenția frumusețea și interesul lumii prin ochiul fotografului. Este important ca și comunitatea din Târgu Mureș să prindă cheful de aventură prin călătorie și fotografie.

Rep.: Ce dificultăți ați întâmpinat în cadrul realizării fotografiilor?

T.Z.: Fotografia de peisaj este un joc continuu de lumini, contrast, natură, anotimp și prognoza meteo. Nu întotdeauna reușești să realizezi ceea ce îți propui, pentru a captura imaginea planificată, perfectă ai nevoie de răbdare, timp, meticulozitate, dar și de noroc.

Rep.: Cum ați ales peisajele?

T.Z.: Documentându-mă, citind din bloguri de călătorii, este important de menționat că fotografiile cu adevărat interesante se realizează explorând pas cu pas natura și ascultând instinctul artistic.

Rep: Ați mai avut expoziții?

T.Z.: Aceasta este prima mea expoziție personală, care va face un tur în țară, la Mediaș, Sibiu, Târgu Secuiesc și Miercurea Ciuc. De-a lungul timpului, am participat și la diverse concursuri internaționale și naționale.

Rep.: Aveți vreun fotograf-model care vă inspiră prin munca sa?

T.Z.: Un fotograf care mă inspiră este Daniel Kordan.



Alexandra BORDAȘ