Conferință de presă pe tema acțiunilor premergătoare evenimentului cultural al anului: Concertul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș la Viena

Un epocal eveniment cultural se anunță în toamna acestui an, este vorba despre concertul extraordinar pe care îl va susține Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, în data de 8 noiembrie, la una dintre cele mai mari săli de concerte din lume și loc de obârșie al muzicii clasice europene, sala MusikVerein din Viena. Marți, 9 aprilie, a avut loc o conferință de presă la sediul Asociației Visit Mureș, localizată în incinta Palatului Culturii din Târgu Mureș, pe tema concertelor de promovare a marelui eveniment din data de 8 noiembrie, care au avut loc săptămâna trecută la Viena, susținute de patru artiști consacrați din corpul filarmonicii, anume: Pál Tamás, Moldovan Cristian, Kecskés Ávéd Erika și Vilhelem András.

La conferința au cuvântat următoarele personalități: György Levente- managerul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș; Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș și Mihai Poruțiu- vicepreședintele Asociației Iunona.

„Preludiu al evenimentului din 8 aprilie”

„Săptămâna trecută am avut o acțiune în Viena, în parteneriat cu Ambasada României de la Viena. Joi, la ora 11:00, a avut loc o conferință de presă la Ambasada României din Viena, organizată și găzduită de domnul ambasador Emil Hurezeanu. Au fost prezenți reprezentanți ai presei din domeniul cultural din Austria, reprezentanți ai Ministerelor de Externe din Austria, alți invitați ai Ambasadei României. Acest proiect a fost extraordinar de bine apreciat, iar seara, de la ora 19:00, am avut, la Institutul Cultural din Viena, un concert, o avanpremieră a concertului din 8 noiembrie, în care cei patru artiști, împreună cu dirijorul Pablo Boggiano, au prezentat un program muzical, un preludiu al evenimentului din 8 noiembrie. Sala a fost plină, Institutul Cultural Român are o sală de concerte cu o capacitate de aproximativ 80 de locuri. Din discuțiile avute cu ei, a fost și pentru dânșii o experiență plăcută, căci nu reușesc totdeauna să umple o sală. Am avut o întâlnire și cu Project Manager-ul de la MusikVerein și pot să vă spun, cu mare satisfacție, că deja jumătate de sală a fost ocupată, ceea ce prefigurează un succes”, a declarat Mihai Poruțiu- vicepreședintele Asociației Iunona, în cadrul conferinței.

Despre experiența petrecută la Viena, președintele Consiliului Județean Mureș, Ferenc Péter, a sintetizat: „A fost într-adevăr o întâlnire foarte importantă, eu mă bucur de faptul că Filarmonica de Stat din Târgu Mureș a reușit să ajungă în capitala muzicii clasice din Europa, la Viena. La această întâlnire pe care am avut-o la Ambasada României, am avut ocazia să le spun celor prezenți despre acele valori culturale pe care le are județul Mureș, chiar am arătat că ne mândrim cu ceea ce avem în Târgu Mureș, cu Palatul Culturii care, probabil este unic în Europa, cu instituțiile culturale pe care le avem, dar, totodată, am vorbit și despre orașul viorilor-Reghin, dar și despre restul valorilor culturale și turistice din județul Mureș. Știu că este un lucru deosebit de important să pleci de la Viena în așa fel încât toată lumea să vorbească de bine despre Filarmonică, despre muzicienii din Târgu Mureș, despre Târgu Mureș, despre județul Mureș și despre România, deci cred că acesta a fost țelul nostru- să promovăm regiunea noastră în Austria, la Viena și cred că aici trebuie să punctăm un lucru foarte important- munca imensă pe care a făcut-o până acum membrii filarmonicii și pe care va trebui să o facă și de acum încolo, pentru că, cred eu, concertul din noiembrie va fi o ștachetă ridicată la cel mai înalt nivel peste care va trebui să trecem cu toții cu brio, dar eu sunt ferm convins că atât managementul filarmonicii, cât și muzicienii din cadrul filarmonicii vor face totul ca această zi să fie de neuitat pentru noi și pentru publicul vienez”.

O retrospectivă a muzicii mureșene

György Levente- managerul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, a realizat o succintă și cuprinzătoare istorie a filarmonicii, impregnată în versurile unui frumos poem retrospectiv. Prima școală muzicală a fost deschisă la Târgu Mureș în anul1908, iar de atunci, până la prezentul muzical glorios, s-a consemnat mai mult de un veac de performanță, evoluție și succese artistice. Tot acesta a subliniat faptul că, de-a lungul timpului, Târgu Mureșul a dat orizontului muzical universal nu mai puțin de trei artiști de anvergură mondială, muzicieni de calibru, anume: Virginia Zeani- soprană; György Sándor Ligeti- compozitor, Rudolf Wagner-Régeny- compozitor.

La finalul conferinței, unul dintre cei patru artiști mureșeni a susținut o alocuțiune în cadrul căreia a descris experiența de la Viena, din prisma celor care au trăit-o cel mai intens, pe scenă- artiștii: “Pentru noi această experiență a fost o mare provocare și a fost o onoare să putem reprezenta nu doar instituția noastră dar și orașul Târgu Mureș. A fost o experiență unică, am simțit că publicul a fost călduros și am avut o experiență foarte bună în ceea ce privește a cânta publicului vienez. Sunt standarde foarte înalte în Viena, deoarece este unul dintre principalele orașe muzicale din Europa”, a explicat Vilhelem András.

Organizatorii evenimentului

Evenimentul este organizat de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară IUNONA, cu susținerea partenerilor proiectului, anume: Ambasada României la Viena, Institutul Cultural Român, Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Societatea de Radiologie și Imagistică Medicală din România, RePatriot (parteneri instituționali), respectiv E-ON, Daw Bența, Caparol, Astor – Valpet, OrtoProfil, Hirschmann Automotive, Azomureș, Maurer Residence Târgu Mureș, Herlitz – Pelikan, Azochim, NuclearElectrica, Rotary District 2241, Ahtemium, Dafcochim Distribution, Euro Gas System, Nakita.

Mădălina ROHAN