Excelența la matematică, premiată la Târgu Mureș

În timp ce suntem scandalizați de toate problemele răsărite de mulți ani la nivelul mai multor structuri educaționale românești și în timp ce suntem predispuși la a „share-ui” informațiile care denigrează și împroașcă sistemul nostru de învățământ, în spatele birourilor de acasă și în spatele băncilor din școli se află tineri excepționali care fac eforturi uriașe pentru a demonstra că încă „se mai poate” și la noi. Toate aceste străduințe au fost sărbătorite, promovate și premiate sâmbătă, 6 aprilie, în incinta Teatrului Național din Târgu Mureș, orașul-gazdă de anul acesta al Olimpiadei Naționale de Matematică, ediția LXXIV, clasele IX – XII.



„La Târgu Mureș ați spus „Prezent!”

Seara a debutat cu felicitările adresate elevilor de către prof. Paula-Maria Dărăban, inspector școlar general: „Dragi colegi și iubiți elevi, iată-ne ajunși la final. La Târgu Mureș ați spus „Prezent!”. Am încercat să vă oferim un tur din povestea acestei săptămâni de succes scrisă de voi – cu bucuria, cu emoția și entuziasmul, cu frumusețea ei. Priviți încrezători înspre mâine, care trebuie să vă aparțină – aceasta este atitudinea învingătorilor. Cu toții sunteți învingători pentru că v-ați antrenat la cea mai înaltă competiție, pentru că ați dovedit și v-ați dovedit că puteți fi cei mai buni. Aceasta este adevărata reușită! Pentru fiecare dintre voi participarea la Olimpiada Națională de Matematică trebuie să rămână cel mai însemnat training. Felicitări tuturor!”, a fost mesajul doamnei inspector.

Prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector pentru matematică și astronomie s-a adresat olimpicilor înainte ca premiile și diplomele să fie înmânate: „Din tot sufletul vă urez „Felicitări!” pentru tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de o săptămână la Târgu Mureș. Am jucat într-o piesă; voi ați fost actorii, dragi elevi, iar noi, regia și scenariul împreună cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în persoana prof. Dărăban Paula. Dar la o scenă participă un spectator, un actor și un dirijor, anume Comisia Centrală – cei care v-au evaluat în această perioadă. Vreau să vă spun că între colegii din comisie sunt profesori universitari, profesori din mediul preuniversitar; sunt cei mai buni dintre cei mai buni, ei au făcut subiectele și au muncit trei zile în echipă ca să aveți voi astăzi rezultatele pe care le așteptați. Totuși, ceea ce nu s-a văzut și nu se știe niciodată a fost echipa Inspectoratului Școlar Județean Mureș, care – nu vom spune 24/24 -, dar 18/24 cu siguranță a fost lângă noi”, a transmis prof. Elisabeta Ana Naghi.

Profesorii târgumureșeni, lăudați de Comisia Olimpiadei



Apoi Președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Matematică de anul acesta, prof. univ. dr. Cătălin Gherghe a adus cuvinte de laudă atât profesorilor târgumureșeni, cât și elevilor: „Îmi aduc aminte anul trecut, când se termina olimpiada la Craiova, am spus că a fost o ediție excepțională și că va fi foarte greu să fie egalată. Mă uitam la oamenii din Târgu Mureș acum câteva ore. Deși nu am interacționat cu oamenii de pe stradă prea mult, am interacționat cu toți oamenii din Târgu Mureș care au fost dăruiți acestei olimpiade și spuneam că există ceva care pe mine m-a frapat; este vorba de politețe, dar nu este politețea aceea „agresivă”, care se vede clar că este doar de formă. E vorba de o politețe înnăscută și am văzut-o la toți colegii care au lucrat pentru aceasta olimpiadă”, a transmis prof. univ. dr. Cătălin Gherghe, înmânându-le profesorilor târgumureșeni implicați o medalie.

Premiile obținute de elevi



Premierea ediției a 74-a a încununat eforturile enorme susținute de elevii claselor de liceu. Premiile clasei a IX-a s-au oferit astfel: Primul I – Sandea Iancu-Ioan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București; Premiul al II-lea – Neacșu Matei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București; Premiul al III-lea – Șună Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Premiile clasei a X-a au fost: Premiul I – Dragoș Victor-Vasile, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Maramureș; Premiul al II-lea – Vasile Andrei Călin, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, Prahova; Premiul al III-lea – Shang Chenglin, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Premiile clasei a XI-a au fost oferite astfel: Premiul I – Vila Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București; Premiul al II-lea – Lazăr Ovidiu Marian, Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara; Premiul al III-lea – Ciurea Pavel, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Iar premiile clasei a XII-a au fost: Premiul I – toți elevii având un punctaj maxim – Anghel David-Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București; Chirita Andrei Giovani, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București; Gîdea Robert, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București; Mirea-Bulubașa Petre Luca, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, Vâlcea; Spătaru Vlad Titus, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București; Zaharia Mara Ioana, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, Galați; Premiul al II-lea – Robu Dacian, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Maramureș; Premiul al III-lea – Torac Edward, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Elevii noștri mureșeni și rezultatele lor



Multe felicitări au fost aduse și elevilor mureșeni, care au reușit să obțină rezultate frumoase și anul acesta. Astfel, lotul mureșean este format din: Soare Vlad Florian (clasa a IX-a) de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, care a obținut o medalie de bronz din partea Societății de Științe Matematice din România; Domokos Anna-Mária (clasa a X-a) de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, care a obținut o mențiune de onoare și Prunaș Bogdan (clasa a X-a) de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”; clasa a XI-a i-a avut pe Șerban Radu George de la Colegiul Național „Unirea”, cu o mențiune I și o medalie de aur din partea SSMR, pe Albu David Andrei de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” și pe Barta-Zágoni Csongor de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” cu o medalie de bronz din partea SSMR. Acestora li se alătură Lirca Mihai Cătălin (clasa a XII-a) de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” și Varodi Stelian de la Colegiul Național „Unirea”.

Totodată, deputatul Dumitrița Gliga a preluat cuvântul: „În primul rând aș dori să felicit toți elevii participanți la Olimpiada Națională de Matematică, pentru că eu cred din tot sufletul că sunt cu toții învingători. Apoi, pentru că sunt și eu mămică de matematician în devenire, aș vrea să-i felicit – pentru că știu ce e în sufletul lor – pe părinții acestor copii minunați pentru sprijinul lor. De asemenea, vreau să felicit toate cadrele didactice care, cu toată dăruirea, îi inspiră pe acești copii, sunt alături de ei și sunt convinsă că nu doar din punctul de vedere al matematicii, ci cu tot sufletul. Felicitări, stimate cadre didactice!” a transmis deputatul.

Șeful de promoție al acestei ediții



„Așa cum stă bine unei generații care sfârșește cu bine”, a transmis prof. univ. dr. Cătălin Gherghe, „trebuie să se aleagă și un șef de promoție. A fost o generație excepțională. A trebui să alegem un șef în condiții foarte grele”. Astfel, șefului de promoție ales de comisie, Anghel David-AndreLiceul Teoretic Internațional de Informatică, București, i-a fost oferit premiul Panaitopol.

În finalul festivității, prof. Elisabeta Ana Naghi a anunțat locul în care se va desfășura următoarea ediție a Olimpiadei Naționale de Matematică, anume în județul Botoșani.



