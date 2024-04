Alesia Maria Vlad, Cel mai bun plan financiar la Early Innovators Business Plan Competition

Distribuie

Early Innovators Business Plan Competition (EIBPC) este o competiție inițiată de BCR Școala de Business care se adresează liceenilor și își propune să dezvolte mentalitatea antreprenorială în rândul tinerilor, bazându-se pe cele mai bune practici germane aplicate pentru elevii din România. Early Innovators Business Plan Competition își propune să dezvolte mentalitatea antreprenorială în rândul tinerilor, bazându-se pe cele mai bune practici germane aplicate pentru elevii din România. EIBPC este un concurs unic în România din perspectiva conceptului, metodologiei și flexibilitățîi cu privire la participare, deoarece poate aplică orice elev, de la orice liceu, indiferent de profilul liceului pe care îl frecventează, singură condiție fiind că elevul să fie coordonat de un profesor, indiferent de specialitate.

“Early Innovators a fost inițiat de Steinbeis Donau Zentrum și se bazează pe patru modele de bune practici de parteneriat public–privat din Germania și Austria și ne bucurăm că am sprijinit mii de elevi din România în ultimii trei ani să creeze planuri de afaceri. Pentru a crea un ecosistem puternic de business, este foarte important să facilităm interacțiunea între tineri liceeni și antreprenori cu experiență, dintre sistemul educațional și cel de business. Echipa Steinbeis are o prezență activă în Europa Centrală și de Est și suntem consultanți pentru investitorii germani care vin în România. Din toate discuțiile pe care le avem, România este văzută în continuare că un hub de dezvoltare regional, iar pregătirea viitoarelor generații de tineri este un obiectiv esențial”, spune Jurgen Raizner, director al centrelor Steinbeis din România, Germania, Austria, Ucraina și Azerbaijan.

Prezență reghineană la Early Innovators Business Plan Competition

Printre cei care s-au evidențiat în cadrul Early Innovators Business Plan Competition (EIBPC) se numără și Alesia Maria Vlad, elevă în clasa XI-a A, Profil Matematică-Informatică în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin. În toamna anului trecut, Alesia Maria Vlad a fost răsplătită cu un premiu special în cadrul finalei Early Innovators Business Plan Competition pentru cea mai bună strategie financiară.

„Începând cu un vis simplu și o dorință aprinsă de a face o diferență, am pornit într-o călătorie antreprenorială plină de provocări și recompense, fără a știi ce urmează să îmi rezerve viitorul. Experiența mea în cadrul acestor concursuri și întâlniri, a fost un amalgam de emoțîi, trăiri și momente definitorii, începând cu participarea la finală ,, Tineri în Arenă”, unde am avut privilegiul de a intră în contact cu programul „Vreau să fiu Antreprenor”, până la câștigarea concursului internațional ,, Early Innovators Business Plan Competition” pentru planul de afacere cu cea mai bună strategie financiară”, își începe povestea Alesia Maria Vlad.

Determinarea de a face o schimbare

Premiul obținut de Alesia Maria Vlad la cea de a treia ediție Early Innovators Business Plan Competition are în spate un parcurs plin de provocări, trecute cu brio de eleva din Reghin. „În drumul meu către succesul antreprenorial, am traversat un spectru larg de emoții: de la entuziasmul inițial și determinarea de a face o schimbare și frică de eșec, până la momentele de îndoială, frustrare și furie. Lacrimile și renunțările au fost părți inevitabile ale drumului meu, însă acestea au fost întotdeauna urmate de momente de înțelegere, creștere și dezvoltare, atât în plan economic cât și social și personal. Întâlnirile cu cei din cadrul proiectului ,,VSFA” (Vreau să fiu antreprenor) și viitoarele participări la mentoratele oferite de cei mai mari antreprenori din România, câștigate în urmă participării la concursul Tineri în Arenă (ȚiA), îmi vor oferii cu siguranță o rețea valoroasă de contacte și resurse eficiente în continuarea drumului ce urmează a fi descoperit în acest domeniu. În parcursul meu de transformare din simplu elev în viitor antreprenor de succes, am navigat printr-o cale complexă, încărcată de provocări și oportunități. Experiența mea nu a fost doar o serie de evenimente și concursuri , ci și o călătorie continuă plină de dezvoltare sau inovație. Cu ajutorul cuvintelor lui Henry Ford << Există o diferență între a trece peste dificultăți și a trece prin ele>>, am înțeles că fiecare obstacol întâmpinat este un catalizator pentru creșterea și progresul meu, așadar, în această călătorie de transformare antreprenorială, recunoștința mea este adâncă față de fiecare persoană care mi-a împărtășit cunoștințele, experiența și sprijinul ei. Fiecare parteneriat strategic, fiecare colaborator și fiecare consilier care a contribuit în mod esențial la evoluția mea că elev, în primul rând, și totodată că viitor antreprenor”, spune Alesia Maria Vlad.

Mulțumiri părinților și profesorilor

La reușita din cadrul finale Early Innovators Business Plan Competition au contribuit atât părințîi cât și profesorii cărora le sunt adresate binemeritatele mulțumiri din partea Alesiei. „În lumina acestor experiențe, adresez mulțumiri sincere tuturor celor care au fost alături de mine în aceast parcurs important din viața mea. Fără susținerea și îndrumarea părinților și a profesorilor , nu aș fi reușit să ating nivelul de excelență și inovație pe care îl pretind de la mine și de la viitoarea mea afacere. Cu recunoștință și respect, le mulțumesc, în special, părinților mei, doamnei directoare Dumitrache Andreea și doamnei profesoare Ana Maria Brădățan, pentru că au fost lângă mine în calea esențială către succesul obținut, și îi îmbrățișez de asemenea, cu mult drag!” declară Alesia Maria Vlad.

Reușita Alesiei este subliniată și de profesoara Brăduțan Anamaria, convinsă că rezultatele elevei sale vor fi multiplicate în perioada următoare. „Participarea la concursuri de antreprenoriat este întotdeauna o provocare, deoarece chiar dacă trebuie respectată o formă standard de proiect rezultatul este întotdeauna diferit, proiectele fiind unicat.Tot timpul am îndemnat elevii să-și realizeze proiectele dincolo de participarea la concursuri , să realizeze proiecte în care cred , care pot fi puse în practică . Asta a însemnat identificarea de idei creative precum și multă muncă de cercetare și documentare . Confirmarea acestei munci a venit prin calificarea în ani succesivi în etape naționale la diferite concursuri de antreprenoriat, anul acesta elevă Vlad Alesia obținând premiul juriului pentru cel mai bun plan financiar la concursul național Early innovators , proiect care a fost de asemenea selectat pentru a parcurge un program de mentorat în cadrul programului „Vreau să fiu antreprenor” susținut de fundația națională România Bussines Leaders . O felicit pe Alesia pentru muncă și perseverență de care a dat dovadă și sperăm să ne ajute cu experiență pe care a acumulat-o în susținerea proiectelor cu care participăm la concursuri în această primăvară, de unde sperăm din nou să ajungem în finală”, a declarat Brăduțan Anamaria, prof. coordonator.

Alin ZAHARIE