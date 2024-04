Leonard Azamfirei: „Suntem o universitate unică care are în structura sa tot ceea ce înseamnă medicina modernă”

Distribuie

În urmă cu șase ani, două universități etalon ale Târgu Mureșului fuzionau în ceea ce urma să devină Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Despre acest moment aniversar ne-a vorbit prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș.

Reporter: Domnule Rector, anul acesta se împlinesc șase ani de la fuziunea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș cu Universitatea „Petru Maior”. Unde se poziționează astăzi Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș?

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: În data de 18 aprilie 2024 aniversăm șase ani de la fuziunea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș cu Universitatea „Petru Maior”. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș este una dintre cele mai importante instituții din orașul Târgu Mureș, iar acest moment are o valoare importantă pentru noi, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere administrativ. Comunitatea noastră academică, formată din cadre didactice, studenți și personal din administrația universității, este implicată activ în evoluția și dezvoltarea universității. UMFST G.E. Palade Târgu Mureș este astăzi o instituție puternică care derulează în cadrul celor șapte facultăți programe de studii la nivel de licență, de masterat, studii doctorale și postuniversitare cu predare în limbile română, maghiară și engleză. Avem 81 de programe de studii universitare de licență și masterat, din care 45 sunt la nivel de licență și 36 la nivel de masterat. Dintre acestea, 64 de programe de studii universitare sunt la forma de învățământ cu frecvență, 4 la forma de învățământ cu frecvență redusă și 3 la forma de învățământ la distanță. Procesul educațional din universitate se organizează pe 22 domenii de studii universitare de licență și pe 17 domenii de studii universitare de masterat. Studiile doctorale se realizează în cadrul a două Școli doctorale: Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, cu 7 domenii: Medicină, Farmacie, Medicină dentară, Filologie, Istorie, Informatică, Inginerie și management.

Reporter: UMFST funcționează de aproape opt decenii și este singura universitate de medicină și farmacie din România care are în structura sa tot ceea ce înseamnă sau poate însemna în viitor medicina modernă. Cum va arăta viitorul UMFST?

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: Într-adevăr, suntem o universitate cu tradiție, cu un ritm de dezvoltare dinamic, în care prestigiul, performanța și profesionalismul reprezintă deziderate majore. În ultimii ani, am pus un accent deosebit pe interdisciplinaritatea programelor de studii, pe dezvoltarea infrastructurii didactice și de cercetare și pe promovarea internaționalizării. Astăzi putem afirma că suntem o universitate unică care are în structura sa tot ceea ce înseamnă medicina modernă. Proiectul de modernizare a învățământului a reprezentat una dintre prioritățile strategice asumate de universitate în urma fuziunii dintre cele două universități. Legat de viitorul UMFST, RESTART – IQ este planul managerial pentru perioada 2024-2029 și are menirea de a genera motivația unei schimbări academice fundamentale, capabilă să transforme UMFST într-o universitate antreprenorială modernă, eficientă, bazată pe doi pilieri majori: internaționalizarea (I) și creșterea calității (Q) în procesul educațional, în activitatea de cercetare și în managementul academic. Dacă procesul de internaționalizare este deja un fapt împlinit în universitate, care are nevoie acum de extindere și de consolidare, creșterea calității în fiecare domeniu specific activității academice este dezideratul major către care vreau să privim și să ne îndreptăm.

Reporter: Referitor la medicina modernă, în această perioadă organizați la UMFST Conferința națională cu participare internațională „Tehnologia & iHealth în medicina secolului XXI”. Ce aduce nou ediția din acest an?

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: Conferința „Tehnologia & iHealth în medicina secolului XXI” are caracter interdisciplinar și integrativ și se adresează așadar atât medicilor specialiști, specialiștilor din domeniul IT și din domeniul ingineriei medicale, cât și bioinformaticienilor, biochimiștilor și bioinginerilor. Evenimentul este organizat sub egida Academiei Române și reunește nume importante din medicina românească și internațională. Conferința se derulează în perioada 17-19 aprilie 2024 și reprezintă una dintre cele mai manifestări ştiinţifice organizate în ultimii ani, la Târgu Mureş, în care se pune un accent deosebit pe progresele tehnologice, pe inovare și rolul inteligenței artificiale și al tehnologiei moderne în tratamentul diferitelor patologii, dar și pe importanța medicinei personalizate, tendințe și perspective.

Reporter: Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la câștigarea primului Nobel românesc. Ce înseamnă pentru Universitatea pe care o conduceți să poarte numele savantului George Emil Palade?

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei: UMFST G.E. Palade Târgu Mureș îl are ca patron spiritual pe George Emil Palade. Purtăm cu onoare și responsabilitate numele savantului român, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, recunoscut la nivel mondial ca unul dintre creatorii biologiei celulare moderne. Evenimentele științifice pe care le organizăm în acest an se desfășoară sub egida „George Emil Palade – 50 de ani”, inclusiv manifestarea științifică „Tehnologia & iHealth în medicina secolului XXI” din perioada 17-19 aprilie 2024.

A consemnat Florin MARCEL