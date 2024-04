FOTO: Centru multifuncțional din fonduri europene, la Târgu Mureș

Distribuie

Lucrările de execuție la Centrul multifuncțional de pe strada Dealului din Târgu Mureș, proiect finanțat din fonduri europene, se apropie de finalizare, a anunțat luni, 15 aprilie, Alexandru Gyorgy, viceprimar al municipiului Târgu Mureș.

”Proiectul de „Reamenajare a spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate din municipiul Târgu Mureş” prevede realizarea unei săli multifuncționale și a unui cabinet medical, plus cabinete de consiliere, săli de terapii ocupaționale, de activități de educație formală/ nonformală, de ludoterapie, amenajări exterioare cu amfiteatru, spațiu de joacă pentru copii, zonă de odihnă și relaxare, spații pietonale, locuri de parcare și zone verzi. După predare, Primăria se va ocupa de racordarea la utilități și de dotările care mai sunt în procedură de achiziție. Centrul are ca termen de predare luna noiembrie a acestui an, dar ar putea fi pus în funcțiune chiar mai repede”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Alexandru Gyorgy.

(Redacția)