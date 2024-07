Exclusă din nou din USR Mureș

Lucia Hang a fost exclusă, pentru a doua oară, din USR Mureș. Biroul județean al USR Mureș a decis miercuri, 3 iulie, într-o ședință, începută la ora 19.00, excluderea „pe motive disciplinare” a fostului președinte al USR Mures, Lucia Hang, fost subprefect și candidat USR la Europarlamentare. Ne-au oferit declarații despre această decizie Lucia Hang și Adrian Giurgiu, deputat, președintele USR Mureș.

„Această decizie, execuția mea politică, se pregătește din vară, având în vedere că urmează alegerile parlamentare și, bineînțeles, eu îmi doresc să candidez. Am mai avut o decizie de excludere în data de 14 iunie, tot așa, pe repede înainte, fără a se respecta procedurile din statutul USR. Am contestat acea decizie la Biroul Național, iar Biroul Național a anulat decizia respectivă și mi-a oferit dreptul de a candida, pentru că urma, în cadrul partidului Conferința Județeană și cumva lucrurile s-au așezat”, a declarat Lucia Hang.

„Giurgiu, bineînțeles, a revenit cu aceleași acuzații, cu același raport. Practic, am fost sancționată de două ori pentru aceeași presupusă faptă”, a precizat Lucia Hang, considerând „mincinos și ieftin” raportul pe baza căruia a fost exclusă din USR.

„Nu există dovezi”

„Nu există dovezi! Aseară (seara zilei de 3 iulie, n.r.), am fost împreună cu un avocat. Când a încercat să mă apere, am avut dreptul doar la 15 minute, iar când am cerut dovezi efectiv ni s-a băgat pumnul în gură. În mod normal, ar fi trebuit să-mi ofere timp să-mi pregătesc apărarea, fiind vorba de mai multe așa zis acuzații care mi se pun în cârcă. Apoi, a trebuit să plecăm, pentru că urma partea de Birou Județean secret, unde se votează, și noi nu aveam dreptul să stăm”, susține Lucia Hang.

Votul: 6 la 2

„Am primit vestea de la doi colegi, care erau și ei în Biroul Județean. Da, ți-au votat excluderea cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă”, a adăugat Lucia Hang, subliniind faptul că decizia nu a fost luată în unanimitate.

Hang, dezamăgită de Giurgiu

„Se știe despre disperarea lui să mai preia un mandat de parlamentar, dar, până la urmă, dacă face aceeași campanie, cum a făcut la locale, pentru că el (Adrian Giurgiu n.r.) a fost coordonatorul la locale și europarlamentare – nici nu știu dacă o să reușim să mai dăm un deputat. Doamne-ajută, să dăm doi! Dacă singura lui grijă este cum să execute politic un fost subprefect și un fost președinte de filială, care, practic, a ridicat filiala aceasta. Mai mult, când știu că, în 2020, am fost în stradă zilnic, iar el a fost în ultimele două săptămâni. L-am susținut pe el să ajungă deputat, să promovăm tinerii… Acum, aceasta îmi este răsplata, deși așteptam de la el cel puțin respectul pentru ceea ce am făcut pentru USR și pentru implicarea mea de-a lungul anilor”, consideră Lucia Hang, fost președinte USR Mureș.

„Voi contesta decizia”

„Încă nu am primit motivarea, încă nu am primit decizia, nici procesul verbal, dar o voi contesta la Biroul Național încă o dată, a doua oară”, a declarat Lucia Hang.

La întrebarea care au fost acuzațiile, Adrian Giurgiu a refuzat să ne răspundă, iar Lucia Hang a spus că una dintre ele a fost „că eu am vrut să dau partidul lui Maior”. „Nu știu dacă, în viața mea, am vorbit vreodată cu Claudiu Maior. Umblam cândva la biserică în Mureșeni și acolo venea cu Florea. Probabil ne-am salutat, dar să nu am avut niciodată un dialog între noi. M-au acuzat că am făcut acțiuni împotriva USR. Care sunt? Să vină cu dovezi! Le-am cerut dovezi, dar i-au închis gura avocatului”, a adăugat Lucia Hang.

Poziția președintelui USR Mureș

„A avut loc o ședință a Biroului Județean în care s-a decis cu majoritate de voturi excluderea doamnei Hang, pentru încălcarea anumitor articole din statutul USR. (…) Fiind o decizie internă, momentan, decizia și motivările rămân cu caracter intern”, a declarat Adrian Giurgiu, președintele USR Mureș. „Decizia poate fi contestată, sunt mai multe căi de atac. A avut dreptul la apărare, s-a prezentat cu avocat. I s-au prezentat faptele, după care s-a luat decizia. În momentul în care i se comunică decizia și în scris, i se comunică și toate termenele în care poate să atace această decizie”, a adăugat președintele USR Mureș.

