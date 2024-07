UMFST Târgu Mureș, reprezentată la Congresul European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș va participa la Congresul European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) “New Age of CBT – Challenges and Perspectives”, care va avea loc în perioada 4-7 septembrie 2024, în Serbia., fiind reprezentată de: Conf. univ. dr. Cosmin Popa, drd. Alina Schenk și drd. Cristiana Cojocaru, cadre didactice la programul de studii Psihologie a UMFST.

În cadrul acestui eveniment major se vor prezenta lucrări științifice, de interes internațional, care tratează domeniul psihologiei medicale aplicate în abordarea sclerozei multiple și a durerii cronice. Echipa UMFST a pregătit două lucrări care au fost trimise Comitetului științific al European Association for Behavioural and Cognitive Therapies și au fost selectate pentru a fi prezentate în cadrul evenimentului științific. „O lucrare tratează impactul unei scurte intervenții psihologice cognitiv-comportamentale în scleroza multiplă, care, pe lângă reducerea simptomelor de depresie și anxietate, contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților. A doua lucrare vizează implicațiile atașamentului excesiv față de gânduri în relația dintre personalitate și simptomele frecvent întâlnite în durerea cronică”, au explicat reprezentanții universității.

(M.R.)

Sursa foto: Facebook-UMFST