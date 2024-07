Duminică, 14 iulie: Târgul de Vară la Băla

Ăn acest weekend (13-14 iulie), comuna Băla va îmbrăca haina de sărbătoare cu ocazia tradiționalului Târg de Vară, eveniment de tradiție inclus și în acest an în cadrul Zilelor Comunei Băla.

Sărbătoarea comunei Băla va debuta în cursul zilei de sâmbătă, 13 iulie, cu întrecerile sportive și discoteca de la Căminul Cultural din Băla urmând ca duminică, 14 iulie, începând cu ora 13.00, cei prezenți în centrul comunei să se bucure de un program artistic susținut de soliștii Doru Pop, Mihaela şi Ciprian Istrate cu ceteraşii, Marian Suciu, Viorel Reghian, Andrei Romanică, Maria Sântean Faghiura, Teodor Sântean, loana luşan, Bianca şi Anamaria Oprea, Oana Andone, Diana Beldean, Frații Nagy, Letiţia Blaga, Bianca şi Cristi Dan, Costi Dumitru, Alexandru Sămărtean, Petre Petruse, Nelu Şopterean, precum și de momentele de dans popular susținute de Ansamblul ”Luminiţe Mureşene” și Ansamblul ”Rapsodia Călimanilor” (Topliţa).

Ioan Huza, primarul comunei Băla

„Având în vedere tradițiile strămoșești, la Bala, de zeci de ani se sărbătorește tradiționalul Târg de Vară. În trecut acest eveniment era cunoscut sub numele de „Târgul colectiviștilor”. De regulă, era organizat în toiul săceratului, fapt care îi motiva oarecum pe oameni să muncească. Vremurile s-au schimbat astfel că acest eveniment a devenit Târgul de Vară, eveniment inclus în cadrul Zilelor Comunei Băla. E păcat că lumea încet, încet uită de tradiții, de anumite obiceiuri strămoșești, fapt pentru care e important să ținem la astfel de manifestări cum e Târgul de Vară. Am considerat că oamenii din comună și toți cei care sunt plecați, fiii ai satului Băla merită un eveniment o dată pe an, mai ales că nu exagerăm cu evenimente. O dată pe an fiecare fiu al comunei merită să revină pe plaiurile frumoase ale comunei Băla și să petrecem câteva ore împreună. Fiecare are amintiri frumoase din localitate care trebuiesc împărtășite cu cei dragi. Profit de ocazie să-i invit pe toți fiii satului Băla, pe toți locuitotii comunei să vină la sărbătoarea de suflet a comunei Băla. Îi așteptăm pe pe toți fii satului, pe toată lumea care are legături cu Băla și nu numai, pe toți prietenii și toți colegii primarii să petrecem o zi pe cinste. La Băla întodeauna oamenii au fost bine primiți grație locuitorilor cu suflet mare, frumoși și ospitalieri care știu de fiecare dată să fie gazde primitoare și ospitaliere pentru toată lumea”, a declarat Ioan Huza, primarul comunei Băla.

Alin ZAHARIE