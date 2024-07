”Gliga Instrumente Muzicale”, expoziție la Universitatea ”Transilvania” Brașov

Universitatea ”Transilvania” din Brașov găzduiește, în perioada 18-20 iulie, prima conferință interdisciplinară internațională despre cercetarea, proiectarea, execuția și testarea viorilor. Evenimentul este intitulat ”Interdisciplinary Approach of Musical Instruments – From Design and Testing, to Audience” și va avea loc în Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universității ”Transilvania” din Brașov, singura instituție de învățământ superior din România cu specializarea în prelucrarea lemnului.

”În cadrul conferinței vor avea loc: prezentări și discuții despre cercetarea, proiectarea, execuția și testarea viorilor, expoziție de instrumente muzicale cu corzi din colecția ”Gliga Instrumente Muzicale” și colecțiile artiștilor lutieri români din ”Asociația Artiștilor Lutieri din România” (Alin Stoica, Claudiu Mare, Virgil Bândilă, Paul Bândilă, Aurelian Mare, Călin Vultur), concert extraordinar ”Romania Universalis” susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, aducând în prim-plan bijuteriile culturii muzicale românești, concert sub egida Centrului Muzical al Universității ”Transilvania” din Brașov”, au informat organizatorii evenimentului.

(Redacția)