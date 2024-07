Sistemul de urgențe din Mureș, evaluat la standarde NATO. Cristian Boeriu, șeful SMURD Târgu Mureș: Evaluatori poker face

În cadrul unei colaborări dintre Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Centrul de Excelență în Medicină Militară al NATO din Budapesta, serviciile care formează sistemul de urgență la nivelul județului Mureș au fost supuse unei evaluări din perspectiva standardelor NATO. Evaluările au avut loc în perioada 22-23 iulie, potrivit declarațiilor făcute de Raed Arafat, șeful DSU, în cadrul unui eveniment organizat în Târgu Mureș.

Miercuri, 24 iulie, în Sala Mică a Palatului Administrativ din Târgu Mureș, a fost semnată o Scrisoare de Intenție, privind colaborarea dintre DSU și Centrul NATO de Excelență în Medicina Militară. Documentul a fost semnat de Raed Arafat și de László Fazekas, directorul Centrului NATO.

Mureșul, primul județ evaluat NATO

Programul în cadrul căruia s-au efectuat evaluările se numește NATO MEDEVAL. „România este prima țară care invită echipele de evaluare să evalueze partea civilă a sistemului de urgență. Vor fi evaluate, pe toate părțile, UPU-urile (Unitățile de Primiri Urgențe n. r.), SMURD-ul și serviciile de ambulanță”, a precizat Raed Arafat. Șeful DSU a adăugat că evaluarile continuă în județul Neamț și că vor mai fi evaluate încă două centre medicale din țară, printre care și Bucureștiul.

„Având în vedere situația geo-politică actuală, consider că trebuie să ne asigurăm că forțele NATO beneficiază de cele mai bune servicii medicale indiferent unde și când sunt desfășurate/dislocate (deployed, n.r.). Pentru a ne asigura că avem cele mai bune servicii, trebuie să ne asigurăm că personalul medical și cel militar sunt pregătite, instruite, după aceleași standarde la nivelul întregului NATO”, a declarat Col. Dr. László Fazekas, directorul Centrului de Excelență în Medicină Militară al NATO din Budapesta.

Cristian Boeriu: „A fost o evaluare mai atipică”

„A fost o evaluare mai atipică, față de celelalte evaluări de care am avut parte în cadrul SMURD Târgu Mureș, În sensul în care nu ni s-au dat foarte multe informații de la început – în ce va consta această evaluare. (…) Am primit doar o listă cu trei-patru elemente, la care comisia de evaluare urmează să se uite”, a declarat Cristian Boeriu, medic-șef al UPU SMURD Târgu Mureș.

„Noi avem un mare avantaj la SMURD Târgu Mureș, de mai bine de 10 ani, noi suntem certificați ISO 9001, și există niște proceduri foarte clare, care sunt procedurile impuse de procesul de acreditare, și care, în mare măsură sunt superpozabile peste ceea ce s-a cerut la această evaluare. Desigur, au existat și anumite elemente specifice pe linie militară, pe linie NATO”, a adăugat Cristian Boeriu.

„Știți noțiunea aceea de poker face?”

„Din discuțiile pe care le-am avut cu membrii comisiei de evaluare, noi sperăm că rezultatul pe care îl vom vedea în raportul final să fie unul pozitiv, dar și constructiv pentru noi. Sunt convins că au fost identificate elemente care vor putea fi îmbunătățite”, a mai spus șeful SMURD Târgu Mureș. „Să știți că am început să-i întrebăm ieri, am încercat așa, neoficial, să-i întrebăm ce părere au. Știți noțiunea aceea de poker face? Nu am putut să scoatem de la ei absolut, dar absolut nimic. Ceea ce încă o dată arată seriozitatea și ținuta acestei structuri.”

Medicul-șef Cristian Boeriu a mai menționat că personalul a perceput evaluarea ca pe un lucru pozitiv. „Nu au reticențe, piedici și niciun fel de comentarii negative sau nepotrivite la adresa acestei evaluări. Ne bucurăm să avem, din când în când astfel de evaluări, chiar dacă mai apar în rapoartele de evaluare și elemente negative sau de îmbunătățit. Avem nevoie, din când în când, de așa ceva”, a mai declarat șeful SMURD Târgu Mureș.