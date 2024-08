FOTO: Alina Ceușan, din nou mămică!

Mureșeanca Alina Ceușean, aflată în topul celor mai de succes influenceri din România, a devenit mamă pentru a doua oară.

Fosta concurentă de la ”Asia Express” a scris vineri, 9 august, pe contul ei de Instagram, că în data de 8 august, dimineața la ora 4.00, a plecat la spital însoțită de soțul ei, Raul, datorită contracțiilor puternice cauzate de sarcină.

”Eu sunt bine, fetița este minunată. Abia aștept să v-o prezint”, a spus Alina Ceușan, pe Insta Story, după nașterea care a avut loc într-un spital privat din Cluj Napoca.

”Trebuie să vă spun că imediat ce am plecat din salon, tremuram toată. eram extrem de emoționată, îmi tremura tot corpul. Știam de ce sunt acolo și că pot să am încredere în medici și asistente, dar tot aveam emoții, emoții pozitive că urma să o întâlnesc și că un nou început se arăta pentu familia noastră și pentru faptul că am devenit mamă pentru a doua oară. Până când s-a făcut cezariana, eram dilatată 2 centimetri, deci totul a decurs așa cum era plănuit”, a scris vedeta, pe Instagram.

Totodată, Alina Ceușan și-a ținut la curent și fanii de pe Facebook, cu următoarea postare: ”Bun venit pe lume, Perla Tisa. 08.08.2024. Ai fost așteptată, fată mică, și ești atât de iubită, deja. Cuvintele nu pot exprima sentimentele pe care le avem pentru tine acum.”

