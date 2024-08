Autobuze electrice la Sighișoara

Primarul municipiului Sighișoara, Ioan-Iulian Sîrbu, a anunțat vineri, 9 august, semnarea unui contract pentru achiziționarea a opt autobuze electrice.

”Firma Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS este câștigătoarea licitației publice. Vom avea, pentru prima dată în Sighișoara, opt autobuze electrice de 10 metri lungime, plus 11 stații de încărcare electrică. Termenul de livrare este de maximum 12 luni. Valoarea totală a proiectului obținut cu fonduri nerambursabile este de 22.181.600 lei. Mulțumesc întregii echipe de implementare! Proiectele depuse și câștigate încep să prindă contur, avem de lucru în continuare, am să vă țin la curent cu toate etapele”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Sighișoara.

(Redacția)