Tabără de vară pentru tinerii din parohia Jabenița

Un grup de 35 de tineri coordonați de părintele Hadrian Horațiu Mălinaș alături de preoteasa Diana Angelica Mălinaș și prof. înv. primar Crina Hărșan au fost protagoniștii unei tabere de vară găzduită în perioada 19-22 august 2024 la Lăpușna. Activitatea a fost organizată de Parohia Ortodoxă Jabenița.

„În cadrul activităților, tinerii au pictat, au modelat, au făcut cunoștință cu tehnica decoupage și și-au testat forțele în diferite tipuri de jocuri și competiții. Fie că e vorba despre „felinarele virtuților”, de pictură, de audiție muzicală sau de mânat roaba, tinerii noștri s-au dovedit a fi extrem de curajoși, s-au străduit și, chiar dacă a fost greu, nu s-au dat bătuți. Rugăciunile de dimineață, de seară sau sfaturile duhovnicești le-au liniștit inima, duiosul glas al viorii acompaniat de cântecul greierilor au adus zâmbet și melancolie, chitara i-a făcut să vibreze pe acorduri de muzică folk, concursurile și jocurile le-au zdruncinat toți mușchii, iar informațiile pe care invitații de la Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Biroul Siguranță Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul I.P.J. Mureș, care au venit însoțiți de câini polițiști, au clarificat aspecte cu care se întâlnesc zilnic adolescenții. Buna dispoziție a tronat peste micile neînțelegeri firești. Am râs, am fost o mare familie, am cântat, iar toate acestea într-un spațiu feeric. În general, o tabără te scoate din zona ta de confort, devine un proces de autocunoaștere, un adevărat pisc de dezvoltare personală și de testare a propriilor limite. Așa a fost și tabăra de la Lăpușna. Le mulțumim participanților că au acceptat provocarea de a fi alături de noi în această minunată călătorie a depășirii limitelor”, a precizat pr. Hadrian Horațiu Mălinaș citat de www.reintregirea.ro.

Sursă foto: www.reintregirea.ro

