Green Residence continuă dezvoltarea ! Mureșul Imobiliar. Ofertă de apartamente noi.

Fomco Imobiliare a intrat în etapa Green Residence, proiect care acum are două imobile în construcție, urmând să livreze estimativ pe anul 2025, încă 200 de apartamente, în plus față de cele 600 deja livrate. Admirabilul parcurs al Fomco Imobiliare, brandul sub care se dezvoltă Green Residence la Târgu-Mureș, a ajuns astfel la cota 6 imobile finalizate, în doar 6 ani de existență.

Ce este Green Residence?

Dacă printr-o minune nu ați auzit de el, Green Residence este unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare din Târgu-Mureș, prin care 15 imobile și 1.100 de apartamente noi vor aduce un nou stil de viață pentru fericiții târgumureșeni care vor locui în ele. Apartamentele se predau din 2024 în stadiu finisat, la cheie.

De altfel, conceptul este și subiectul campaniei „Locuința ta, lumea ta”, care se derulează în această primăvară. Concret, fiecare familie interesată de achiziția unui apartament în rezidență e invitată să-și aleagă apartamentul astfel încât să-l poată transforma în locuința viselor, prin posibilități aproape nelimitate de personalizare a spațiului, care devine astfel un „safe heaven” pentru fiecare familie. E un concept care trebuie spus că a prins excelent la piața locală, însă acesta nu este nici pe departe singurul atu al proiectului.

De unde fascinația pentru Green Residence?

Dezvoltatorul Fomco Imobiliare susține că de 6 ani „oferă o altă perspectivă asupra timpului petrecut în apartament”. Așadar, un concept închegat, care privește locuirea în ansamblu, nu doar la ce se întâmplă între pereții apartamentului. Iar cum numele proiectului nu a fost ales întâmplător, obiectivul principal a fost acela de a exploata la maxim vecinătatea naturii, verdele proaspăt, bucuria unei priveliști liniștitoare. Poziționarea apartamentelor este una strategică, așadar s-a încercat o abordare duală.

Pe de-o parte s-a exploatat la maxim mult-dezirabilul forest view, care oferă nu doar o priveliște excelentă asupra pădurii de peste pârâu, ci înglobează și răsăritul soarelui. Apoi, pe de altă parte, city view oferă o amplă perspectivă deschisă asupra orașului, surprins plin de viață (însă de la o distanță perfectă pentru a nu fi deranjantă agitația lui) alături de o excelentă priveliște a apusului.

Cu adevărat un nou stil de viață

Și pentru că, așa cum spuneam, calitatea locuirii nu se rezumă la interior, dezvoltatorul a ales calea corectă, prevăzând încă de la început și dezvoltarea unor imobile cu destinații conexe, pentru a crește calitatea locuirii în zonă. Astfel, pe lângă cele cele 11 blocuri P+10, s-a solicitat și o reproiectare și reautorizare pentru 4 imobile cu cele mai variate destinații – de la spații comerciale, la cabinete medicale, cafenele, sală de fitness, zone cu activități pentru copii etc. Totodată, pentru că din ce în ce mai multe familii tind să dețină două mașini, dezvoltatorul se află în faza de proiectare (etapa de autorizare prin PUZ) ca, pe lângă locurile de parcare standard, să ridice și o parcare supraetajată. Astfel, nu doar va răspunde nevoii crescânde pentru locuri de parcare, ci va aduce și o premieră pentru Tîrgu-Mureș. Se conturează, așadar, cu adevărat un nou stil de locuire, direct racordat la viața orașului, însă cu o puternică autonomie față de agitația lui: cu calmul adus de vecinătatea pășunii și a pădurii, a faunei încă prezente în zonă (iepuri, fazani etc.), cu confortul adus de toate facilitățile urbane integrate în proiect – de la locuri de joacă, parcări, până la spații comerciale și de utilitate publică.

Ce primești când te muți în Green Residence?

Ok, sună bine, însă veți pune probabil, pe bună dreptate, întrebarea de mai sus. Pe lângă spațiu, cu ce te mai alegi dacă te muți în Green Residence? Ei bine, lista e destul de lungă și o vom împărți în două, ca să fie mai ușor de urmărit.

Finisaje interioare :

 Pereți interiori tencuiți și vopsiți cu 2 straturi, lavabil alb

 Pardoseli pregătite pentru finisajul final. Izolație interioară peste placa cu polistiren. Parchet și plintă montată ! * design la alegere

 Uși de intrare echipate cu sisteme de siguranță

 Uși interioare montate * design la alegere

 Tâmplărie termoizolantă din lemn stratificat, placat cu aluminiu pe exterior (culoare Gri Antracit), geam triplustratificat, cu feronerie de calitate superioară Maco

 Instalații electrice cu prize și întrerupătoare montate

 Alte instalații electrice, date, cablu tv, dotate cu aparataj (prize, întrerupătoare, interfon, termostat pentru reglarea temperaturii, precum și senzor de gaz montate).

 Instalație de încălzire în pardoseală, cu centrală termică individuală pe gaz în condensație

 Instalație de aer condiționat montat în living

 Sistem de ventilație în băi, diferențiată în funcție de etaj, echipat cu ventilatoare

 Instalație apă, canal, gaz, electrice și curent slab

 Instalații de circuite de încălzire și electrice îngropate

 Instalație de gaz aparentă, conform legii

 Balcoane placate cu gresie de exterior

 Toate utilitățile sunt contorizate individual în exteriorul apartamentelor (casa scării)

 Baie finisată la cheie, complet mobilată și echipată, cu opțiune design la alegere, precum și opțiune pentru vană încoporată / zidită și cabină de duș – sticlă cu rigolă încorporată în pardosea * design la alegere

Finisaje exterioare și amenajare

 Structura de rezistență – fundații, structura în cadre și planșee tip dală din beton armat

 Regim de înălțime P+10 etaje

 Pereți realizați integral din cărămidă de 30 cm grosime

 Izolație exterioară de 10cm – polistiren

 Tâmplărie termoizolantă din lemn stratificat, placat cu aluminiu pe exterior (culoare Gri Antracit)

 Placaj ceramic în casa scării

 Terase finisate cu gresie de exterior antiderapantă

 Balustrade inox, cu geam securizat

 Gresie de trafic intens la casa scării și în holul de acces în imobil

 Iluminat ambiental, iluminat casa scării, iluminat exterior cu becuri led

 Sistem de supraveghere video a perimetrului clădirii, acces în imobil și parcare

 Trotuar perimetral al blocului placat cu dale prefabricate

 Ascensoare – 2 bucăți, capacitate 6 persoane fiecare, greutate max 630 kg

 Spații comune finisate complet

 Spațiu administrativ, rampă de acces pentru persoane cu dizabilități

Câteva concluzii

Dacă ar fi să încercăm să tragem câteva concluzii după toate aceste informații, am putea spune fără probleme că promisiunea Fomco Imobiliare de a fi mai mult decât un dezvoltator, adică un partener de încredere, este cât se poate de acoperită. Pentru că e cu adevărat un partener, și pentru clienți și pentru majoritatea băncilor din oraș care susțin proiectul și oferă variate instrumente de achiziție pentru cei interesați.

Dacă v-am făcut curioși, puteți urmări evoluția proiectelor pe pagina de https://www.facebook.com/greenresidencemures sau Fomco Imobiliare, pe https://www.instagram.com/greenresidence_targu/ , https://www.instagram.com/fomcoimobiliare/ precum și pe pagina web http://www.apartamentemures.ro. Iar dacă v-am făcut atât de curioși încât doriți și o vizită în complex pentru o prezentare, cei de la Fomco Imobiliare vă răspund la numărul de telefon 0726.136.653, unde puteți suna pentru o programare.